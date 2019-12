Prinselijke tweeling in Monaco vijf jaar

Prins Jacques en prinses Gabriella van Monaco vieren dinsdag hun vijfde verjaardag. Hun moeder, Charlene, doet er alles aan om haar tweeling te beschermen voor een „koninklijk keurslijf.”

Prinses Charlene is overduidelijk beretrots op haar tweeling. Haar account op Instagram wemelt van de foto’s van Jacques en Gabriella. Volgers smullen van de aandoenlijke plaatjes. Onder de eerste schoolfoto van de prinsenkinderen werd een paar weken geleden volop beoordeeld op wie de twee lijken. „Le prince Jacques est un Wittstock, la princesse Gabriella est la copie du prince Rainier”, aldus een vrouwelijke volger van het account. Jacques zou dus op Charlene en haar familie Wittstock lijken en Gabriella zou een kopie zijn van prins Rainier, de vader van prins Albert.

Tranen

De twee kunnen het overduidelijk goed met elkaar vinden. Dat beaamde Charlene recent in een interview met het Franse blad Point de Vue: „Zoals alle kinderen kunnen ze soms een beetje abrupt zijn, zelfs in hoe ze met elkaar praten, maar ze steunen elkaar onvoorwaardelijk.”

De prinses bekent dat ze de opvoeding van haar tweeling vaak als „uitputtend” ervaart, maar zeker ook „stimulerend.” „Als ze thuiskomen begint mijn werk en dat gaat door tot de volgende dag. De avonden zijn meestal druk. Als ik alleen met hen ben, vechten de kinderen om wie er bij mama mag slapen. Ze houden ervan om in ons bed te klimmen.”

In tegenstelling tot hun meeste leeftijdsgenootjes hebben Jacques en Gabriella er al heel wat vlieguren opzitten. Van luxueuze uitstapjes naar buitenlandse pretparken tot reizen naar Amerika en Afrika; de twee hebben in hun leven al meer van de wereld gezien dan menige volwassene. Albert en Charlene vinden het belangrijk dat hun kinderen bekend raken met de landen die verbonden zijn aan de vorstelijke familie van Monaco. De reis naar New York in januari dit jaar was een kennismaking met het thuisland van de overleden grootmoeder van de tweeling, prinses Gracia.

Jacques en Gabriella zijn eerder dit jaar ook met hun ouders op safari in Zuid-Afrika geweest, het land waar hun moeder opgroeide. Daarmee ging een langgekoesterde wens van Charlene in vervulling. „Terwijl we aan de landing begonnen en ik Johannesburg onder me zag, voelde ik zelfs de tranen prikken”, vertelde de prinses aan Zuid-Afrikaanse media. „Zo trots was ik. Ik kon niet geloven dat mijn kinderen hier eindelijk zouden zijn.”

Dat het Jacques en Gabriella in materieel opzicht aan niets ontbreekt, moge duidelijk zijn. Het is zichtbaar in de entourage waarin de kinderen opgroeien en prinses Charlene hult haar tweeling graag in peperdure designerkleding. De kinderen groeien op in het mondaine Monaco, het op een na kleinste land ter wereld.

Erfopvolging

De komst van de tweeling betekende veel voor het Monegaskische vorstenhuis; eindelijk was de erfopvolging geregeld. Jacques werd kroonprins omdat hij een jongen is, ook al is hij twee minuten na Gabriella geboren.

De toekomst van de tweeling ligt voor een groot deel vast. Prinses Charlene doet er alles aan om te vermijden dat haar zoon en dochter opgroeien in een koninklijk keurslijf. „Al wat ik hun kan geven is liefde, bescherming en aanmoedigingen, hun leren respect te hebben voor anderen en hun een zo normaal mogelijke opvoeding geven, met traditionele waarden. Ik zal hen steunen in alles wat ze zullen ondernemen of voor zichzelf beslissen.”

Charlene wil haar kroost zo veel mogelijk aanmoedigen: „Ze zijn intelligent, welopgevoed en braaf. Ze weten wat ze willen, drukken zich goed uit en begrijpen veel”, zegt ze. „Ze zijn dol op school. Gabriella staat zelfs op zaterdag op omdat ze wil gaan, en is erg teleurgesteld als ik haar zeg dat er die dag geen school is.”

