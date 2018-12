Prins William met gezin op kerstfoto

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben vrijdag hun kerstfoto gedeeld. Op het kiekje staan ze samen met hun drie kinderen George, Charlotte en Louis.

Het gezin poseert op een boomstronk in de tuin van hun huis in Anmer Hall, Norfolk. Het is de eerste kerstfoto van de hertog en hertogin van Cambridge met hun zoontje Louis, die in april werd geboren.

De foto is eerder dit jaar gemaakt door fotograaf Matt Porteous. Hij is een bekende van de familie en maakte in het verleden als eens portretten van prins George.