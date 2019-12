Prins William lanceert groots initiatief om aarde te redden

De Britse prins William heeft op de laatste dag van het jaar de komst van de Earthshot Prize aangekondigd. De hertog van Cambridge introduceert daarmee een initiatief om reddingsacties voor de aarde te stimuleren.

Volgens William staan we aan het begin van een cruciale periode. "Of we gaan door met onherstelbare schade aanrichten aan onze planeet, of we gebruiken onze unieke kracht als mensen om te innoveren en problemen op te lossen", zegt de prins. "Mensen kunnen grootse dingen bereiken. De komende tien jaar staan we voor de grootste test ooit, een decennium van actie om onze planeet te redden."

Vanaf 2021 worden in ieder geval tot 2030 jaarlijks vijf winnaars benoemd. Op die manier moeten er aan het einde van het decennium ten minste vijftig oplossingen zijn voor de grootste problemen in de wereld. De uitreikingen vinden plaats in verschillende steden over de hele wereld en worden toegekend aan individuen, teams of samenwerkingsverbanden zoals wetenschappers, activisten, economen, leiders, regeringen of bedrijven. "Iedereen die een substantiële ontwikkeling of bijdrage levert aan het oplossen van onze milieu-uitdagingen", staat op de site van de Earthshot Prize.

De lancering gaat dinsdag gepaard met een video, die is ingesproken door de befaamde bioloog en documentairemaker David Attenborough en is ondertiteld in zeven verschillende talen om maar zo veel mogelijk mensen over de hele wereld te bereiken.

William en het team achter de Earthshot Prize hopen op een soortgelijke actie als in de jaren '60, toen er wereldwijd werd gewerkt om een man op de maan te zetten. "Laat dat ons inspireren om de serieuze uitdagingen waar we op aarde voor staan aan te pakken", aldus Attenborough in de video.