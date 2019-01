Prins Philip noemt zichzelf een dwaas

„Ik ben zo'n dwaas!” Die beschrijving gaf prins Philip (97) van zichzelf na het auto-ongeluk donderdagmiddag bij landgoed Sandringham. Dat meldt zaterdag The Telegraph. De krant heeft ook een exclusieve foto die kort na het ongeval is genomen en waarop de echtgenoot van koningin Elizabeth bij zijn gekantelde auto in gesprek is met politie en omstanders.

De prins was zeer bezorgd, vertelde Victoria Warne die met haar man Roy stopte om hulp te bieden. Het was Roy Warne die inmiddels een heldenstatus heeft verworven omdat hij Philip door het zonnedak naar buiten wist te halen. „De prins had na de crash even tijd nodig om tot zichzelf te komen en begon zich toen zorgen te maken over de anderen.”

Philip was bij een T-kruising vanaf een zijweg vanaf het koninklijk landgoed zonder te stoppen of goed te kijken opeens de hoofdweg opgereden en werd aan de bestuurderskant vol geraakt door een andere wagen. De inzettenden daarvan, twee vrouwen, raakten licht gewond. Een negen maanden oude baby die ook in de auto zat, bleef ongedeerd. „De zon was laag en ik kon het niet zien”, vertelde Philip aan Victoria Warne.

Een van de bij de botsing betrokken vrouwen vertelde met gevoel voor understatement: „Ik heb altijd al een lid van de koninklijke familie willen ontmoeten, alleen niet op deze manier.” De dames werden na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten na behandeling naar huis. Prins Philip ging vrijdag even langs bij het Queen Elizabeth ziekenhuis in King's Lynn.

Het ongeluk heeft er in elk geval niet toe geleid dat koningin Elizabeth (92) het autorijden heeft opgegeven. Tabloid The Daily Star bracht zaterdag een foto van de vorstin achter het stuur van haar Range Rover. Niet op de openbare weg overigens, maar op Sandringham. Philip kreeg vrijdag een eerder gebruikte Land Rover Freelander thuis bezorgd. Dat zou er op kunnen duiden dat ook hij niet van plan is zijn rijbewijs in te leveren.