Prins Philip moet blaasproef doen na ongeval

Prins Philip (97) is volgens Britse mediaberichten donderdag ernstig geschrokken uit zijn Land Rover gehaald nadat hij betrokken was bij een aanrijding bij het koninklijke landgoed Sandringham. De wagen was gekanteld aan de kant waar de prins zat, en de politie liet Philip een blaasproef doen. Hij had niet gedronken. De bestuurder van de andere auto is licht gewond.

Philip besloot in 2017 om een punt te zetten achter zijn publieke activiteiten en met pensioen te gaan. Prins Charles nam bij een aantal gelegenheden zijn plaats naast de koningin in, zoals bij het voorlezen van de troonrede en het verwelkomen van gasten bij staatsbezoeken.

Philip liet zich vorige maand met Kerst ook niet zien bij de kerkgang van de Windsors. Hij was niet ziek, zo verzekerde het paleis.

Philip werd rond Windsor Castle en Sandringham regelmatig gespot achter het stuur van zijn auto. Ook de koningin rijdt af en toe zelf, al is dat meestal alleen op haar uitgestrekte landgoederen en niet in het drukke Londense verkeer.