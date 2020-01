Prins Maurits vindt einde dienstplicht jammer

Prins Maurits vindt het jammer dat de dienstplicht in Nederland is afgeschaft. Dat stelde de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven woensdag in het programma Jinek. Hij was daar aanwezig om het evenement Sail te promoten.

"Het is jammer dat het is afgeschaft", stelde Maurits. "Als je kijkt naar vroeger en nu, gaf het ons wel discipline en doorzettingsvermogen. Dat zijn vaardigheden die ik anders niet had meegekregen." De prins vervulde zijn militaire dienstplicht bij de marine en vervult momenteel de functie van kapitein ter zee bij de Koninklijke Marine Reserve.

Maurits, beschermheer van Sail, stelde nog steeds een "wow-gevoel" te ervaren tijdens Sail. "Het is een uniek evenement", constateerde de prins. Hij is naar eigen zeggen vooral trots op de "inclusiviteit" van het evenement, al legde hij niet uit precies uit waarom. De oudste zoon van Margriet en Pieter nam het beschermheerschap over van zijn neef Willem-Alexander toen deze in 2013 aantrad als koning.