Prins Laurent krijgt kritiek op gedrag bij defilé

Prins Laurent heeft met zijn onaangepaste gedrag op de Belgische nationale feestdag weer voor veel commentaar gezorgd.

”Alweer de grote Laurent-show”, meldde de Vlaamse krant Het Nieuwsblad, dat het zwarte schaap van de koninklijke familie nauwkeurig observeerde. Maar ook het VRT-nieuws en Waalse media berichtten over de desinteresse van de broer van koning Filip bij met name het nationaal defilé. „Prins Laurent heeft zich niet bepaald netjes gedragen”, aldus de krant.

Het Nieuwsblad plaatste maandag op de voorpagina een grote foto waarop te zien is dat Laurent door zijn echtgenote prinses Claire werd gemaand te stoppen met telefoneren tijdens het voorbijtrekken van militairen en civiele diensten op het plein voor het Koninklijk Paleis in Brussel. De prins was, zoals op filmpjes op sociale media is te zien, tijdens de parade inderdaad meer geïnteresseerd in zijn smartphone dan in het gebeuren om hem heen. Niet voor het eerst overigens. Ook in 2015 werd hij gefilmd en gefotografeerd terwijl hij aan het bellen en het appen was.

Prinses Claire was niet de enige die hem in het gareel probeerde te krijgen. De blikken van oudere zus prinses Astrid spraken boekdelen. Het werd na afloop van het defilé nog opmerkelijker. De prins onttrok zich aan het traditionele handen schudden met de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders. De parlementsvoorzitters kregen nog snel een handje, maar daarna maakte Laurent rechtsomkeert om zodoende demissionair premier Charles Michel en andere leden van de regering te ontlopen.

Hij koos de vluchtroute en haastte zich, buiten het protocol om dat voorschreef dat koning Filip voorop ging, naar het paleis. Claire ondertussen kwam de protocollaire verplichtingen wel na, en volgde het koninklijk gezin, schoonzus prinses Astrid en haar man prins Lorenz naar binnen. Laurent liet zich daarna nog wel even buiten zien en stond zelfs televisiezender RTBF te woord, waar hij benadrukte toch vooral zichzelf te zijn.