Prins Joachim is weer aan de slag

Corine Boone-Bruggink

De Deense prins Joachim startte deze maand met een nieuwe baan in Frankrijk. Een bijzonder moment, want enkele maanden geleden nog lag hij op de intensive care.

Het kantoor van de 51-jarige prins Joachim oogt als een doorsneewerkplek. Een ietwat rommelig bureau met de nodige computerschermen en post-its die voor het grijpen liggen. De volgers van het officiële Instagramaccount van het Deense koninklijk huis werden eerder deze maand getrakteerd op een uniek kijkje in het kantoor van de prins. Joachim deelde de foto op zijn eerste werkdag in zijn nieuwe baan als defensieattaché op de Deense ambassade in Parijs.

Getuige zijn trotse en verwachtingsvolle blik zag de jongste zoon van koningin Margrethe ernaar uit om daar te starten. In een bericht bij de foto benoemt hij dat ook. „Ik voel me klaar voor de post na het afronden van een veeleisend studiejaar aan het Centre des Hautes Études Militaires in juni. Er staan de strijdkrachten en Denemarken nog veel spannende taken te wachten”, schrijft de prins.

Operatie

Dat Joachim inmiddels volop bezig is met zijn nieuwe werkzaamheden in Parijs was niet zo vanzelfsprekend. De prins zou eigenlijk eind augustus starten, maar een heftige tegenslag blokkeerde dat plan.

In juli gaat het mis. Joachim is met zijn gezin op vakantie in het zuiden van Frankrijk, hij logeert op het koninklijke wijngoed Château de Cayx van zijn ouders, koningin Margrethe en zijn in februari 2018 overleden vader prins Henrik. Joachim wordt plotseling getroffen door een bloedstolsel in de hersenen. De prins wordt met spoed opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis in Cahors, ongeveer twintig minuten rijden daarvandaan. Daarna wordt hij per helikopter naar het universiteitsziekenhuis in de Franse stad Toulouse gevlogen. Een spannende operatie volgt.

De Denen leven massaal mee met hun koninklijke familie. De goede wensen en steunbetuigingen stromen binnen via onder andere het Instagramaccount van het koningshuis. Na vier dagen geeft het Deense hof een reactie en die stelt de bezorgde burgers iets gerust: de operatie blijkt succesvol verlopen te zijn en de toestand van de prins is stabiel.

De eerste dagen blijft nog onduidelijk wat de gevolgen van het hersenletsel op langere termijn zullen zijn. Mogelijk zal de prins een lange revalidatie te wachten staan. Dan komen de artsen echter met positief nieuws: de prins heeft geen blijvende gevolgen overgehouden aan het hersenletsel en de verwachting is dat hij volledig zal herstellen. Hij kan de afdeling intensive care in het ziekenhuis verlaten.

Zijn herstel in het ziekenhuis verloopt zodanig goed dat Joachim anderhalve week na de operatie naar het Franse familiekasteel Château de Cayx mag om daar verder te herstellen.

Verjaardag

Niet veel later plaatst het Deense hof een foto van prins Joachim op Instagram, samen met zijn één jaar oudere broer kroonprins Frederik. De broers genieten van elkaars gezelschap en een Frans ontbijt in de tuin van Château de Cayx.

Tijdens Frederiks eerste werkbezoek na de zomervakantie komt hij terug op het bezoek aan Joachim. „Het was natuurlijk een vreselijke ervaring voor hem, maar dankzij snel ingrijpen is hij er goed van afgekomen”, aldus Frederik. „Ik heb grote bewondering voor de medici die Joachim hebben geholpen. We zijn er dankbaar voor dat ze precies weten wat ze moeten doen in zulke gevallen.”

Prinses Marie, de echtgenote van Joachim, liet zich de afgelopen periode niet publiekelijk uit over de gezondheidstoestand van haar man. Dit in tegenstelling tot gravin Alexandra, Joachims eerste echtgenote, van wie hij in 2005 scheidde. Samen hebben ze twee zoons, Nikolai en Felix. Alexandra was tijdens de zomervakantie ook even present op het koninklijke wijngoed in Frankrijk, omdat daar de achttiende verjaardag van Felix werd gevierd. In een interview met het Deense blad SE og HØR vertelt ze dat de ziekenhuisopname een „enorme schok” was. „We zijn enorm opgelucht dat hij nu uit het ziekenhuis is ontslagen. Het kwam als een grote schok voor ons, want we hadden net een aantal fantastische dagen samen doorgebracht op Château de Cayx vanwege de verjaardag van prins Felix.”

Volgens Alexandra hadden hun twee zoons continu contact met hun vader tijdens zijn ziekenhuisopname. „Joachim belde zelf een dag na de operatie, wat ongelooflijk veel voor hen betekende.”

Française

De Denen leefden de afgelopen weken intensief mee met prins Joachim. Daaruit blijkt dat de prins toch geliefd is in zijn thuisland, ook al woont hij met prinses Marie en hun twee kinderen Henrik (11) en Athena (8) al een jaar in Frankrijk.

De keuze voor Frankrijk lijkt een logische: prinses Marie is een geboren Française en ook Joachims vader, prins Henrik, komt er vandaan. Het besluit om een jaar naar Frankrijk te gaan, komt echter voort uit een uitnodiging. De Franse minister van Defensie heeft Joachim gevraagd om in Parijs aan het Centre des Hautes Études Militaires de hoogste militaire training te volgen. En die uitnodiging komt voort uit het staatsbezoek dat de Franse president Macron aan Kopenhagen bracht. De prins is de eerste Deense officier die deel zou nemen aan de hoogste Franse militaire managementopleiding.

In september vorig jaar startte de prins met de studie en net voor de zomervakantie rondde hij die af. In juni werd aangekondigd dat het prinselijk gezin langer in Frankrijk zou blijven vanwege een nieuwe baan voor Joachim: in augustus zou hij aan de slag zou gaan als militair attaché op de Deense ambassade in Parijs. Door de ziekenhuisopname heeft die planning enkele weken vertraging opgelopen. Het is de bedoeling dat Joachim in een rustig tempo en in eerste instantie vanuit huis aan het werk gaat.

Coronacrisis

Dat het prinselijk gezin niet in Denemarken woont, is menige Deen een doorn in het oog. Het afgelopen jaar werd er kritiek geuit op het feit dat Joachim geen publieke taken kon vervullen, maar intussen wel onverkort zijn uitkering van de staat behield. Ook viel het niet goed dat hij midden in de coronacrisis met zijn gezin vanuit Frankrijk terugreisde naar Denemarken. De Deense media legden het doen en laten van Joachim herhaaldelijk onder een vergrootglas.

De Deense regering heeft de kritiek niet aan zich voorbij laten gaan. Hoewel de functie op de ambassade een volledige baan is, is toegezegd dat Joachim „waar mogelijk” ook koninklijke taken zal uitvoeren. En omdat hij al een toelage uit de staatskas krijgt, ontvangt hij geen salaris. Ook andere zaken, zoals huisvesting, worden niet betaald. De functie is in ieder geval voor drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

De toekomst moet uitwijzen of de prins in Frankrijk de komende jaren meer privacy zal genieten. En of het prinselijk gezin op termijn weer terugkeert naar Denemarken.