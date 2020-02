„Prins Harry praat met bank over samenwerking”

Nu prins Harry een stapje terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis, is de vraag waar hij en zijn vrouw Meghan de rest van hun tijd mee gaan vullen. De hertog van Sussex zou zijn zinnen onder meer hebben gezet op de financiële sector en in gesprek zijn met de Amerikaanse bank Goldman Sachs, zegt een ingewijde in Daily Mirror.

De prins zou al in november met de bank rond de tafel zijn gaan zitten, vlak voordat hij en Meghan bekendmaakten geen 'senior royals' meer te willen zijn. Goldman Sachs zou zijn gastsprekers niet betalen voor hun bijdrage, maar door hun naam te verbinden aan het merk zouden ze wel flink kunnen verdienen aan een samenwerking.

Harry en Meghan waren vorige week al aanwezig bij een evenement van een andere grote bank in Miami. Naar verluidt kreeg het koppel daar meer dan 500.000 dollar voor betaald.

De twee verblijven sinds een paar weken in hun nieuwe thuisland Canada. De Sussexes verdelen hun tijd tussen Noord-Amerika en Engeland.