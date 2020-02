Prins Harry: Noem me gewoon Harry

Prins Harry is vanaf het voorjaar geen 'senior royal' meer en dat heeft hij woensdag alvast heel duidelijk gemaakt. De hertog van Sussex was in Edinburgh aanwezig bij een bijeenkomst van het toeristische initiatief Travalyst en had aan de aanwezigen een belangrijk verzoek: noem me Harry, melden Britse media.

Voordat de jongste zoon van prins Charles het podium beklom om een speech te houden, werd zijn wens kenbaar gemaakt door de gastvrouw van het evenement. „Hij heeft te kennen gegeven dat we hem allemaal gewoon Harry moeten noemen. Dus: dames en heren, geef een groot, warm en Schots welkom aan Harry.”

De prins, die vanaf het voorjaar een stapje terug doet binnen het Britse koninklijk huis, lanceerde het initiatief samen met verschillende grote reisorganisaties. Het project wil onder meer dat de toeristische sector de negatieve impact op het milieu beperkt. Geheel in stijl arriveerde Harry dinsdag dan ook per trein in Schotland.

Impact

In zijn toespraak benadrukte hij het belang van het nadenken over het milieu, ook wanneer je reist. „Als we niets doen aan de onvermijdelijke toename van toerisme dan betekent het dat meer prachtige bestemmingen over de hele wereld worden gesloten of vernietigd, meer gemeenschappen overweldigd zijn, meer stranden worden gesloten vanwege vervuiling en dieren en het wild worden verdreven uit hun natuurlijke habitat. Dat heeft een enorme impact op gemeenschappen en vermindert toeristische mogelijkheden”, waarschuwde de prins.

Volgens Harry is er nog hoop. „We zijn hier samen om manieren te vinden om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. We zien een toekomst waarin mensen op vakantie kunnen gaan en tegelijkertijd voor de gemeenschappen en bestemmingen op sociaal vlak, voor het milieu en de economie iets kunnen doen. Uit ons onderzoek blijkt dat er steeds meer belangstelling komt voor dat soort tripjes en we willen die een realiteit maken voor iedereen, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig.”

Harry en zijn echtgenote Meghan hebben deze week meer afspraken. Vrijdag heeft Harry een ontmoeting met Jon Bon Jovi, die zijn nummer Unbroken opnieuw zal opnemen met het Invictus Games-koor, ten bate van Harry's Invictus Games Foundation. Alle opbrengsten van het liedje gaan naar de organisatie voor veteranen met blijvend letsel. De prins is bij de opnames aanwezig. Harry en Meghan zijn tot en met 9 maart in het Verenigd Koninkrijk voor verschillende evenementen. Daarna reist het koppel terug naar Canada, waar de twee samen met zoontje Archie een groot deel van de tijd verblijven.