Prins Harry krijgt ooievaar van Den Haag

Prins Harry kwam donderdag in Frogmore Cottage op het landgoed Windsor thuis met een pluchen ooievaar van de gemeente Den Haag. De Haagse burgemeester Pauline Krikke, die hem het kraamcadeau overhandigde, noemt het erg bijzonder dat de prins als kersverse vader de moeite nam om naar haar stad te komen voor de kick-off van de Invictus Games die precies over een jaar in het Zuiderpark plaatsvinden.

„Het was heel bijzonder om prins Harry te ontvangen”, zei Krikke na het afscheid van de hertog van Sussex. „Het is bijzonder te zien hoe gedreven prins Harry is voor de Invictus Games en dat hij zoveel oog heeft voor alle mensen die meedoen of hopen mee te gaan doen. En het is bijzonder dat hij hier is! Hij is per slot van rekening net vader van een prachtige zoon. Ik heb hem er van harte mee gefeliciteerd. We hebben hem een ooievaar geschonken. Zoals u weet zit een ooievaar in het wapen van Den Haag. Hij heeft een mooie pluchen ooievaar meegekregen voor thuis als kraamcadeautje.”

Krikke is trots dat Den Haag volgend jaar gaststad is van de Invictus Games. „Het is heel erg bijzonder dat we een evenement krijgen waarin we alle veteranen kunnen eren en ook kunnen bedanken voor alles wat ze gedaan hebben. De Invictus Games heeft dat heel erg in zich. Dat gecombineerd met 75 jaar vrijheid in ons land, maakt het extra bijzonder om het evenement in Den Haag te mogen organiseren. Den Haag is de stad van vrede en recht. De militairen hebben ook geprobeerd vrede en recht te brengen in landen waar ze naar zijn uitgezonden. Dus Den Haag en de Invictus Games vormen een heel logische combinatie.”

Knuffel

De Nederlandse Daimy Gommers (7) kreeg de kans om de kersverse vader prins Harry een kraamcadeautje te overhandigen voor zijn zoon Archie. Harry kreeg van haar een vierkante pluchen rammelaar in de vorm van een dobbelsteen met daarop afbeeldingen van Nijntje, maar ook een zelfgemaakte tekening van Harry, Meghan en hun baby. Als dank kreeg Daimy een dikke knuffel van Harry terug.