Prins Harry en Meghan terug in Sydney

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn na een bezoek aan Melbourne terug in Sydney, waar ze hun Australië-reis ook begonnen. Het paar zal zaterdag aanwezig zijn bij de opening van de Invictus Games.

Donderdag waren ze op Bondi Beach om een bijeenkomst van One Wave bij te wonen, waar aandacht werd besteed aan mentale gezondheid. Deze surforganisatie moedigt mensen aan open te zijn over hun mentale gesteldheid. Harry en Meghan zaten in een kring met de aanwezigen en droegen een bloemenkrans om hun nek.

Na hun reis door Australië brengt het koninklijke koppel nog een bezoek aan Nieuw-Zeeland, Tonga en Fiji.

Jongetje krijgt knuffel van Harry en Meghan

Meghan Markle, hertogin van Sussex, zwanger