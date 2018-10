Prins Harry en Meghan op bezoek in Sussex

De hertog en hertogin van Sussex, beter bekend als prins Harry en zijn vrouw Meghan, hebben woensdag voor het eerst daadwerkelijk het plaatsje Sussex bezocht. Ze begroetten daar mensen die zich hadden verzameld voor het koninklijk bezoek. Van een schoolklas kreeg Meghan een gids over Sussex.

Het paar bekijkt na hun ontvangst de kopie van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in Sussex. Het is een van de twee handgeschreven versies, de ander ligt in het archief in Washington D.C. Ook zullen Harry en Meghan afreizen naar de University of Chichester, voor de opening van de Engineering and Digital Technology Park.