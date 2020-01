Prins Harry en Meghan doen stap terug binnen koninklijke familie

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben besloten een deel van hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen. Dat hebben de hertog en hertogin van Sussex woensdagavond laten weten in een verklaring.

"We zijn voornemens een stap terug te doen als 'senior' leden van het koningshuis en eraan te werken om financieel onafhankelijk te worden, terwijl we de koningin blijven steunen", schrijft het koppel. De twee zijn van plan hun tijd te verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Harry en Meghan willen dat hun in mei geboren zoon Archie wel de tradities van de koninklijke familie meekrijgt, maar dat het gezin daarnaast ook de ruimte heeft om zich te focussen op een nieuwe liefdadigheidsinstelling.

Big announcement from Harry and Meghan this evening pic.twitter.com/roMlmsfbO3 — Victoria Murphy (@byQueenVic) January 8, 2020

Harry (35) is momenteel zesde in de lijn van troonopvolging. Sinds hun terugkeer deze maand van een zes weken durende vakantie in Canada was er veel speculatie in de media dat hij en Meghan (38) van plan waren terug te treden uit het openbare leven.



Vorig jaar zei Harry dat hij onenigheid had gehad met zijn oudere broer, prins William, die op de tweede plaats staat in de troonopvolging. Zowel Harry als Meghan heeft ook een gespannen relatie met sommige Britse kranten.