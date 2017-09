Prins Harry en koningin Letizia jarig

In de paleizen van Londen, Madrid en Stockholm worden vrijdag verjaardagstaarten aangesneden. Prins Harry viert zijn 33e verjaardag.

De Britse prins is niet de enige royal die donderdag een jaartje ouder wordt. Ook de Spaanse koningin Letizia en de Zweedse prins Daniel zijn jarig. Letizia, de echtgenote van de Spaanse koning Felipe, wordt 45. Daniel, de man van de Zweedse kroonprinses Victoria, blaast 44 kaarsjes uit.

Koning Felipe is op de verjaardag van zijn vrouw aan het werk. Hij opent vrijdag in de Andalusische stad San Fernando een laboratorium van de marine en gaat ook naar het nabijgelegen Cádiz.

Prins Harry vliegt eind deze maand naar Canada. Hij is van 22 tot en met 30 september in Toronto, waar de derde Invictus Games plaatsvinden. Meghan Markle, de vriendin van de prins, woont in de Canadese stad, waar de tv-serie Suits wordt opgenomen. Mogelijk verschijnen Harry en Meghan tijdens het sportevenement voor het eerst in het openbaar.