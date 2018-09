Prins Constantijn presenteert het weer

Als een volleerd weerman presenteerde prins Constantijn dinsdag het weer op de regionale tv-zender Omroep Brabant. Hij deed dat vanuit Tilburg. „Vannacht koelt het weer flink af naar een graad of 3, maar morgen schijnt de zon volop en dan wordt het met 18 graden heerlijk nazomerweer.”

In Tilburg reikte Prins Constantijn de Brabant Startup Awards uit.

Prins Constantijn zet zich als voorman van de organisatie StartupDelta in voor het versterken van start-ups in Nederland. De prins was op bezoek in de Tilburgse Spoorzone, deze voormalige immense hoofdwerkplaats van de NS wordt herontwikkeld tot onder meer broedplaats voor nieuwe bedrijven.

weercons

De prins deelde de prijzen uit in de Oude Wagenmakerij in de Tilburgse Spoorzone. De vijf bedrijven die wonnen waren: Hocosto, Flow.ai, Morphotonics, PeelPioneeers en Lightyear. Die laatste is een autobouwer. Binnen enkele jaren moet de elektrische gezinsauto met zonnepanelen op het dak te koop zijn.

Volgens de prins is geen enkele provincie in Nederland zo innovatief en ondernemend als Brabant. Het is volgens hem belangrijk dat er start-ups zijn omdat ze zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en banen.