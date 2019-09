Prins Charles opent toren Eusebiuskerk Arnhem

Prins Charles komt volgende week zaterdag langs in Arnhem om de gerestaureerde toren van de Eusebiuskerk te openen. De toren is tien jaar lang gerestaureerd.

De Britse prins is met prinses Beatrix op zaterdag 21 september aanwezig bij de 75-jarige herdenking van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede.

Volgens Omroep Gelderland zal Charles ook een plaquette onthullen ter ere van de Slag om Arnhem, die 75 jaar geleden plaats vond, en brengt hij een bezoek aan de vernieuwde kerkzaal. Directeur Meike Verhagen van de Eusebiuskerk nodigde Charles uit met een handgeschreven brief. "Er zijn veel mensen die brieven schrijven. Maar we vonden een brief terug in onze brievenbus. Zo hebben we een tijdje met elkaar geschreven, want er zat geen e-mailadres of telefoonnummer bij. Maar het is gelukt", zegt Verhagen tegen Omroep Gelderland.

Beatrix en Charles bij herdenking op Ginkelse Heide