Prins Charles komt met kledinglijn

Modebewust is de Britse kroonprins Charles naar eigen zeggen niet, maar hij is wel een voorvechter van duurzaam leven. ”Koop eenmaal, koop goed”, is een van zijn motto’s. De prins onthulde daarom recent zijn eigen duurzame kledinglijn.

Het is veel tweed dat de klok slaat in de garderobe van prins Charles. Met diverse kostuums in de grove wollen stof uit eigen land is de 72-jarige prins hoogstpersoonlijk een gesoigneerd visitekaartje van Groot-Brittannië. De prins is trouw aan zijn eigen kledingstijl: hij draagt hoofdzakelijk pakken met een klassieke Britse snit. Kenmerk van de kostuums is dat ze vooral heel comfortabel dragen.

Op modemissers is de prins van Wales zelden te betrappen; hij kleedt zich altijd naar de gelegenheid. Tijdens een staatsbanket steekt Charles zich in een onberispelijk galakostuum en tijdens informelere werkbezoeken zijn onder andere de weersomstandigheden van invloed. Zo draagt de prins graag een warme wollen jas tegen kou en regen en zijn zandkleurige pakken favoriet tijdens optredens in tropische temperaturen.

De oudste zoon van koningin Elizabeth laat zich graag adviseren over zijn dagelijkse kledingkeuzes. In het decembernummer van het Britse modemagazine Vogue bekent de prins dat hij „geen goed gevoel voor mode” heeft. Wel geniet hij ervan om in zijn eigen kledingstijl op details en kleuren te letten. „Ik heb het geluk dat ik geweldige mensen om me heen heb die briljante dingen maken die ik waardeer.”

Schoenmaker

De prins mag dan een royale garderobe tot zijn beschikking hebben, het betekent niet dat hij zijn kleding snel afschrijft. Prins Charles vertelt in het interview dat hij zijn kleding en schoenen graag hergebruikt. „Ik ben een van die mensen die er een hekel aan hebben om iets weg te gooien. Daarom heb ik liever dat kleding wordt gerepareerd dan dat ik die weggooi.” De prins herinnert zich goed hoe hij als kind al met zijn klasgenoten in Schotland ging kijken bij een schoenmaker. „Dan brachten we onze schoenen daarheen en keken gefascineerd hoe hij de zolen eraf trok en er zo nieuwe op zette.”

Charles hoopt dat meer mensen zakelijke mogelijkheden op dat gebied gaan zien. „Er liggen nog heel veel kansen waar mensen zich op kunnen toeleggen. Om kleine zaken te beginnen waar men zich bezighoudt met herstellen, onderhouden en hergebruik.”

Een van Charles’ motto’s is ”koop eenmaal, koop goed”. De prins koopt zelf kledingstukken van goede kwaliteit die hij lang kan dragen, vertelt hij. De principes zijn kenmerkend voor de Britse kroonprins. Hij staat bekend om zijn passie voor duurzaamheid en maakt anderen daar graag van bewust.

Da Vinci

De lancering van zijn duurzame kledinglijn is een praktische vertaling van Charles’ missie. De prins werkte voor de kledingcollectie samen met de onlinewinkel YOOX Net-A-Porter. Een groepje studenten uit Groot-Brittannië en Italië heeft achttien luxe kledingstukken ontworpen, tien voor vrouwen en acht voor mannen. De kleding heeft koninklijke prijzen: het goedkoopste item uit de collectie kost omgerekend zo’n 430 euro en voor het duurste stuk moet zo’n 1430 euro worden betaald.

Het werk van kunstenaar Leonardo da Vinci diende als inspiratie voor de collectie. De kledingstukken zijn gemaakt van kasjmier, Schotse wol en Italiaanse zijde. Er is een label op bevestigd waarop de geschiedenis van het product, de materialen en het verhaal van de ambachtslieden staan.

Prins Charles is blij met het eindresultaat. Al is hij pas helemaal tevreden als steeds meer mensen het gebruik van duurzame producten op waarde schatten. „Het belangrijkste is dat we herontdekken hoe belangrijk de natuur is en waar al die natuurlijke materialen vandaan komen”, benadrukt de prins. „Het is bizar dat kleren gemaakt worden en dan weer worden weggegooid.”

De kledinglijn werd voor een deel gefinancierd door The Prince’s foundation, de liefdadigheidsinstelling van de prins. De opbrengsten gaan ook daarnaartoe en zullen worden gebruikt om opleidingen te geven, specifiek voor textielverwerking.

Brandnetels

Charles is geen onbekende op het gebied van duurzame kleding. Eerder dit jaar werkte hij op een bijzondere manier samen met het Londense modelabel Vin + Omi. De prins doneerde tuinafval waar de ontwerpers vervolgens duurzame kleding van maakten.

Vin + Omi maakten twee collecties met de prins. Er werden onder meer houtsnippers, paardenharen, hortensia’s, brandnetels en wilgen verwerkt in de kleding, wat allemaal door Charles werd gedoneerd. Een van de oprichters van het modelabel waardeerde de motivatie van de prins. „We vinden het geweldig om met prins Charles te werken. Hij is heel betrokken bij alles wat we maken, we hebben een goede band met hem. Hij weet veel van de materialen af. Het is voor ons een eer om als pionier in duurzaamheid gezien te worden, terwijl hij er zo veel kennis van heeft.”

Mondkapjes met koninklijk tintje

Stemmig zwart, koninklijk blauw, of met bloemenprint: dat een mondkapje behalve een functioneel gebruiksvoorwerp ook een stijlvol accessoire kan zijn, bewijzen deze royals.