Prins Charles: Ik ga mij nergens mee bemoeien

De Britse kroonprins Charles is van plan zich nergens meer mee te bemoeien als hij eenmaal koning is. Charles heeft nu vaak een zeer uitgesproken mening over onderwerpen op het gebied van milieu en architectuur en op het sociale vlak. Dat kan straks niet meer, erkent hij in een interview met de BBC.

Groot-Brittannië heeft net als Nederland een constitutionele monarchie, waarin de vorst neutraal moet zijn en zich niet met politiek mag bezighouden. Op de vraag of hij doorgaat met zijn publieke campagnes als hij de scepter eenmaal van zijn moeder Elizabeth (92) heeft overgenomen, antwoordt Charles dan ook: „Nee hoor, zo stom zal ik niet zijn.” Hij wijst erop dat zijn huidige positie en die van de koning twee heel verschillende dingen zijn.

De Britse kroonprins wordt volgende week zeventig.