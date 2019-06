Prins Carlos en prinses Annemarie bewonderen Venetië

Prins Carlos en prinses Annemarie hebben als hertog en hertogin van Parma een bezoek gebracht aan Venetië. Ze waren daartoe uitgenodigd door de Soevereine Militaire Orde van Malta, waarvan prins Carlos sinds drie jaar lid is.

In de orde heeft de oudste zoon van prinses Irene de rang baljuw grootkruis van Eer en Devotie. Als hoofd van het vorstenhuis Bourbon-Parma staat Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, aan het hoofd van een aantal dynastieke ridderorden in ‘zijn’ voormalige hertogdommen Parma en Piacenza. Die orden steunen tegenwoordig vooral goede doelen en werken daarbij regelmatig samen met de rooms-katholieke Orde van Malta, die in de Johannieterorde zijn protestantse tegenhanger heeft. „We kunnen van elkaar leren, we komen vaak dezelfde problemen tegen en waar de staat zich terugtrekt bij het helpen van mensen, kunnen wij helpen”, zei Carlos over zijn visite aan de Orde.

Gondelvaart

Dat daarvoor de Italiaanse stad Venetië werd uitgekozen had twee redenen. Parma valt onder de grootpriorij Lombardije-Venetië én zowel Carlos als echtgenote Annemarie was er nog nooit geweest. Vandaar de toevoeging van privé-elementen aan het bezoek, in de vorm van een romantisch etentje en een avondlijke tocht in een gondel terug naar het hotel.

Met bezorgdheid nam Carlos kennis van het ongeval met een cruiseschip, waarbij een aantal gewonden viel. Venetië heeft al langer een haat-liefdeverhouding met de enorme passagiersschepen, die in alle opzichten een paar maten te groot zijn voor de stad en zijn doorgaande waterwegen.

Patriarch

Het hertogelijk paar werd zaterdag ontvangen door admiraal Andrea Romani, die de leiding heeft over de marinebasis in het eeuwenoude Arsenaal van Venetië. Verder waren er excursies naar de eilandjes Murano en Burano, en werd het paleis van de Dogen –het regeringscentrum van de tot 1797 bestaande republiek Venetië– bezocht.

Prins Carlos en prinses Annemarie hebben zondagmorgen de hoogmis bijgewoond in de San Marcobasiliek van Venetië. Na afloop van de mis, waarbij voor hen speciaal plaatsen waren gereserveerd, hadden ze een kort onderhoud met de patriarch van Venetië, Francesco Moraglia.

Na afloop van de mis werden de 49-jarige prins en zijn 41-jarige vrouw ontvangen in het paleis van de Orde van Malta in het hartje van Venetië. Vooraf kregen ze een rondleiding door de veertiende-eeuwse kerk van de Orde, de oudste eigen kerk van de Maltese orde. Het driedaagse bezoek werd besloten met een lunch in het uit 1187 daterende paleis.

Nieuwe baan

Voor prinses Annemarie was het een bijzonder weekeinde. Vrijdag beëindigde ze haar werkzaamheden als politiek redacteur van de NOS en deze maandag ging ze aan de slag als partner bij het internationale adviesbureau Ward Howell. Daar gaat ze bedrijven op verschillende terreinen helpen met het ontwikkelen van een langetermijnstrategie, waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan het inzetten van meer vrouwen en aan culturele diversiteit en inclusiviteit.

Om het nieuwe begin te markeren gaat ze werken onder de naam De Bourbon de Parme, en niet langer onder haar meisjesnaam Gualthérie van Weezel, zo vertelde ze. Ze werkte zestien jaar in de politieke journalistiek. „Ik was toe aan iets nieuws.”