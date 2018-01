Prins Bernhard niet naar woondebat Amsterdam

Prins Bernhard gaat niet naar een hoorzitting over de overspannen woningmarkt in Amsterdam. De gemeenteraad heeft de bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de zorgen over de al dan niet kwalijke rol die beleggers zouden spelen op de huizenmarkt in Amsterdam.

De prins, die veel panden bezit in Amsterdam, heeft aan de raad laten weten dat hij niet naar de hoorzitting komt. De prins zou een zakenpartner een e-mail hebben laten sturen waarin hij uitsluitend meedeelt dat hij niet aanwezig zal zijn, stelt De Telegraaf. Die krant citeert uit een brief die de prins liet opstellen door zijn woordvoerder. Deze brief is niet, zoals eerst werd gezegd, verstuurd aan de raad. In de brief zou staan dat de prins zichzelf niet deskundig genoeg acht om een zinvolle bijdrage aan de discussie te verlenen.

PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman, organisator van de hoorzitting, betreurt het dat de prins niet komt, maar is blij dat hij met een reactie is gekomen.

Directeur Co Koning van brancheorganisatie Vastgoed Belang liet weten niks te weten van het debat, maar is nu alsnog uitgenodigd door de gemeenteraad. Koning reageerde eerder als door een wesp gestoken op verhalen dat particuliere beleggers het debat moedwillig zouden mijden.