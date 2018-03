Prins Albert van Monaco 60 jaar

Echtgenote prinses Charlène werd in januari veertig jaar. Haar man, prins Albert II van Monaco, bereikt woensdag een andere mijlpaal: hij viert zijn zestigste verjaardag.

Het leeftijdsverschil met prinses Charlène is fors. En een jonge vader kan prins Albert II ook allerminst worden genoemd. Toch lijken zijn huwelijk en de geboorte van de kinderen –de tweeling Jacques en Gabriella werd in december drie jaar– de vorst van Monaco goed te hebben gedaan. Albert heeft in het verleden een discutabele reputatie opgebouwd. Uit eerdere relaties heeft de prins twee buitenechtelijke kinderen: Jazmin Grace (26) en Alexandre Coste (24). Als buitenechtelijke kinderen zijn ze allebei niet troongerechtigd.

Prinses Gracia

Met zijn misstappen leek prins Albert in de voetsporen te treden van zijn familieleden. Het Huis Grimaldi staat bekend om schandalen en persoonlijke drama’s. Een grote slag voor prins Albert is de dood van prinses Gracia in 1982. Alberts moeder overlijdt door een auto-ongeluk.

Meer familiedrama’s volgen elkaar op. De tweede man van Alberts oudere zus Caroline komt om bij een speedbootwedstrijd. Van haar huidige echtgenoot, prins Ernst-August van Hannover, leeft de prinses al tien jaar gescheiden.

Stéphanie, de jongere zus van prins Albert, krijgt twee kinderen van haar lijfwacht. Ze trouwen, maar een jaar later is de scheiding een feit. Ook een ander huwelijk loopt op de klippen, net als veel relaties.

Huwelijk

Met dergelijke voorbeelden op zijn netvlies lijkt Albert zelf lange tijd niet te willen trouwen. In 2005 overlijdt prins Rainier III en volgt Albert zijn vader op als vorst van het ministaatje aan de Franse Middellandse Zeekust. De prins stort zich op zijn nieuwe ambt.

In 2000 ontmoet Albert het Zuid-Afrikaanse burgermeisje Charlène Wittstock. Ze is een professionele zwemster en werkt als lerares. Tijdens de Olympische Winterspelen in 2006 in Turijn verschijnt Charlène voor het eerst in het openbaar met Albert. Vanaf dat moment wordt ze een bekend gezicht voor de Monegasken en verhuist ze naar het prinsdom aan de Côte d’Azur.

De verloving tussen Albert en Charlène is op 23 april 2010 een feit. Op 1 juli 2011 trouwen de twee.

Het huwelijk wordt met argusogen gevolgd. Doordat prinses Charlène niet bij alle koninklijke bijeenkomsten aanwezig is, wordt er regelmatig gespeculeerd over een mogelijke echtscheiding van het prinselijk paar.

Dierentuin

Als vader lijkt Albert in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Jacques en Gabriella lijken een positieve kentering teweeg te brengen in het ministaatje. Met name prinses Charlène post tijdens uitjes regelmatig vrolijke foto’s van de tweeling op bijvoorbeeld Instagram. In de dierentuin, een speeltuin, of een museum; de Monegasken kunnen meegenieten van twee ondernemende, hoogblonde peuters. Ook komen het prinsje en prinsesje in beeld bij de viering van de Nationale Dag van Monaco en staan ze jaarlijks op de kerstkaart die hun ouders versturen.

Hoe prins Albert zijn zestigste verjaardag viert, is onbekend. En dus blijft het ook een verrassing of er een publiek optreden inzit met de jongste generatie Grimaldi.

Paleis Het Loo

Prins Albert heeft goede contacten met de Oranjes. In 2014 bracht hij voor het eerst een officieel bezoek aan Nederland. De prins bezocht Paleis Het Loo in Apeldoorn, waar hij een tentoonstelling opende over zijn moeder, prinses Grace. De expositie toonde kleding, foto’s, accessoires en filmbeelden van de voormalig Amerikaanse actrice. Albert ontmoette koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Prinses Charlène bleef vanwege haar zwangerschap in Monaco.

Prins Albert en prinses Charlène zijn goed bevriend met het Nederlandse koningspaar. Koning Willem-Alexander kent Albert uit zijn tijd bij het Internationaal Olympisch Comité, waarvan de Monegaskische prins nog steeds lid is. Charlène vertelde eerder in een interview hoe koningin Máxima haar had geholpen haar draai te vinden in de vorstelijke wereld.

Klimaat

De bijna zestigjarige prins zet zich in voor onder meer duurzaamheid en de strijd tegen corruptie. De Monegaskische prins heeft de afgelopen jaren veel gereisd om Monaco op de kaart te zetten, handelsrelaties aan te halen en steun te zoeken voor zijn strijd om behoud van het klimaat. Bij zijn ambtsaanvaarding zei Albert dat zijn land een voorbeeld moest zijn op het gebied van duurzaamheid, een schoon milieu, techniek en ontwikkeling, maar ook in financiële zaken.

>>rd.nl/konhuis

Louis Ducruet verloofd

De geschiedenis van de prinselijke familie Grimaldi van Monaco wordt gekenmerkt door echtscheidingen, buitenechtelijke kinderen en vetes tussen de diverse familieleden. Toch is er af en toe ook positief nieuws te melden. Prinses Stéphanie, prins Alberts jongere zus, kondigde vorige maand de verloving aan van haar zoon Louis Ducruet met Marie Chevallier.

De 25-jarige Louis deelde op Instagram foto’s van het huwelijksaanzoek. „Ik stel jullie graag de toekomstige mevrouw Ducruet voor”, schrijft het neefje van prins Albert erbij. „Ze zei ja en we zijn nu verloofd.”

Louis en Marie zijn inmiddels zo’n zes jaar samen. Ze leerden elkaar kennen toen ze allebei in Amerika studeerden en werken nu beiden in Monaco, waar ze ook samenwonen. Prins Albert is zeer op zijn neef gesteld en betrok Marie de afgelopen jaren steeds meer bij familieaangelegenheden. Het stel heeft een goede band met prinses Stéphanie.

Louis wordt geboren op 26 november 1992 uit een relatie van prinses Stéphanie met haar lijfwacht Danie Ducruet. Twee jaar later krijgt hij een zusje, Pauline. In 1995 trouwt Stéphanie met Ducruet. Ruim een jaar later is de scheiding echter al een feit.

Stéphanie krijgt in 1998 opnieuw een dochter, Camille. Wie haar vader is, is nooit officieel bevestigd, al gaan er geruchten dat het opnieuw een van Stéphanies lijfwachten is. In tegenstelling tot Louis en Pauline maakt Camille geen deel uit van het koninklijk huis van Monaco, omdat ze een buitenechtelijk kind is en haar ouders niet trouwden.

Louis is momenteel twaalfde in de lijn van troonsopvolging.