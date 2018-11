President Singapore blij met komst Beatrix

De koninklijke familie was woensdagavond sterk vertegenwoordigd bij het staatsbanket dat op de eerste dag van haar staatsbezoek door koning Willem-Alexander werd aangeboden aan president Halimah Yacob van Singapore en haar man.

Yacob toonde zich bijzonder verheugd dat ook prinses Beatrix aanwezig was. Het was immers haar staatsbezoek in januari 2013 dat de president nu met een tegenbezoek - haar eerste reis buiten Zuid-Oost-Azië - beantwoordde.

Beatrix, die werd vergezeld door Willem-Alexander en Máxima, hield destijds knap verborgen dat het haar laatste staatsbezoek was. Enkele dagen na terugkeer uit Singapore kondigde ze haar aftreden aan.

Naast prinses Beatrix schoven ook prinses Margriet, prins Constantijn en prinses Laurentien aan voor het diner in de royaal versierd Burgerzaal van het Koninklijk Paleis. Minister-president Mark Rutte was met een flinke kabinetsdelegatie aanwezig, en ook oud-premier Jan Peter Balkenende was uitgenodigd.

President Yacob en haar man gaan donderdag naar Bleiswijk, Rotterdam, Delft en Den Haag. Koningin Máxima neemt het gezelschap 's ochtends op sleeptouw terwijl haar man in Amsterdam het vernieuwde Anne Frank Huis opent.

Singapore niet bang voor toekomst

Koningspaar verwelkomt president Singapore