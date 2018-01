President Panama op bezoek bij koning

Juan Carlos Varela, de president van Panama, brengt zondag 21 tot en met dinsdag 23 januari een werkbezoek aan Nederland. Daarbij zal hij onder anderen koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte ontmoeten.

De koning ontvangt Varela maandagmiddag in audiëntie op Paleis Noordeinde. Koningin Máxima heeft, als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een gesprek met Isabel de Saint Malo de Alvarado, vice-president en minister van Buitenlandse Zaken van Panama. Máxima adviseert in deze functie over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken.

Voorafgaand aan de ontmoeting met Willem-Alexander wordt Varela op het Catshuis ontvangen door premier Rutte voor een werklunch. Hierbij zijn ook minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Het werkbezoek van Varela staat in het teken van de verdere versterking van de bilaterale relatie tussen Nederland en Panama. De president brengt tijdens zijn driedaagse trip onder meer een bezoek aan de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol.