President Kaapverdië legt krans bij monument

President Jorge Carlos Fonseca van Kaapverdië heeft maandagochtend bij het Nationaal Monument op de Dam een krans gelegd. Hij deed dat samen met zijn vrouw Ligia. Bij de plechtigheid werd het presidentspaar begeleid door minister-president Mark Rutte en loco-burgemeester Udo Kock van Amsterdam.

De president is voor een tweedaags staatsbezoek in Nederland. Aansluitend ging het Kaapverdiaanse gezelschap naar het Van Gogh Museum voor een rondleiding in gezelschap van onder anderen Willem van Gogh, de achterkleinzoon van Theo, de broer van de beroemde schilder Vincent van Gogh.

Het bezoek wordt maandagmiddag voortgezet aan de Universiteit van Amsterdam, waar het Kaapverdische staatshoofd een toespraak houdt over de economische ontwikkeling in Kaapverdië. Fonseca en koning Willem-Alexander nemen daarna deel aan een rondetafelgesprek in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum over maritieme ontwikkeling, duurzame energie en duurzaam toerisme.