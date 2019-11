Premier Imran Khan prijst inzet koningin Máxima

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft koningin Máxima geprezen voor haar werk voor de Verenigde Naties en in het bijzonder voor Pakistan. Hij vond het bijzonder dat ze haar tijd en energie gaf om overal in de wereld mensen vooruit te helpen door hen toegang te geven tot financiële diensten.

Khan was dankbaar dat Máxima die hulp ook aanbood aan zijn land. "Kom alstublieft terug", zei de premier dinsdag tijdens een bijeenkomst in zijn kantoor in Islamabad. Daar had hij een korte ontmoeting met de koningin en haar delegatie, waarna Khan in aanwezigheid van Máxima een nieuw programma lanceerde dat miljoenen Pakistanen toegang moet geven tot financiële diensten.

Dit programma, Ehsaas geheten, richt zich met name op de onderkant van de samenleving: werkers in de informele sector, vrouwen die uitkeringen krijgen en dagloners. Die krijgen digitale bankrekeningen, worden geholpen om mobiele telefoons te krijgen, en te gebruiken. Khan hoopt dat binnen een jaar een kwart van de vrouwen in Pakistan een bankrekening heeft. Op dit moment is dat 7 procent.

De regering van Khan beseft dat er nog veel werk moet worden gedaan omdat bijvoorbeeld veel vrouwen van hun familie geen telefoon mogen hebben. "Een smartphone is geen luxe maar een noodzakelijk gebruiksvoorwerp in deze digitale tijd", aldus koningin Máxima. Maar telefoons moeten wel ontvangst hebben, en het overal en altijd verbinding hebben was in Pakistan ook nog een punt van aandacht, hield ze in een korte toespraak bij de presentatie de premier en zijn genodigden voor.

Máxima deelde met Khan de bevindingen van de eerste twee dagen van haar bezoek. De premier heeft toegang tot financiële diensten tot speerpunt gemaakt van zijn regeringsbeleid en hij houdt zelf scherp toezicht op de uitvoering van de ambitieuze plannen. "Het komt nu aan op uitvoering", stelde de koningin.

