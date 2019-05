Premier Ethiopië blij met steun Máxima

Premier Abiy Ahmed van Ethiopië is blij met de complimenten van koningin Máxima. Dat blijkt donderdag uit de sociale media van de minister-president, die daarop verslag deed van zijn onderhoud met de koningin.

Die was de afgelopen dagen in haar functie van VN-pleitbezorger op het gebied van het toegankelijk maken van financiële diensten op werkbezoek in het Oost-Afrikaanse land. Máxima keerde donderdagmorgen terug van die reis.

Volgens de een jaar geleden aangetreden premier zei de koningin dat de veranderingen die in het land plaatsvinden op het juiste moment komen en van cruciaal belang zijn. Ze prees de liberalisering en privatisering van verschillende sectoren, met name in telecom. Dat is ook belangrijk voor financiële toegankelijkheid, vatte het kantoor van de premier de boodschap samen.

Abiy op zijn beurt had gezegd dat het een prioriteit is van zijn regering om de kritische basis te leggen voor structurele veranderingen om technologie in staat te stellen de financiële toegankelijkheid te verhogen.

Máxima vertelde zelf aan het slot van haar werkbezoek dat de afgelopen jaren, door de vorige regering, wel stappen waren gezet om de financiële toegankelijkheid te verbeteren "maar niet genoeg." Slechts 35 procent van de bevolking van ruim honderd miljoen heeft een bank-of spaarrekening, maar deze worden niet veel gebruikt.

Om meer mensen te helpen is eerst een verbetering van de betalingsinfrastructuur nodig, zei de koningin. "Daarna kunnen we over de rest praten." Een buurland als Kenia is mede dankzij een open telecommarkt - Ethiopië kent slechts een staatsbedrijf - veel verder gevorderd. Daar is ook het bereik van internet veel beter, zodat inmiddels al 85 procent van de bevolking mede door mobiel bankieren toegang heeft tot verzekeringen, sparen en leningen.

Máxima zag echter mogelijkheden in Ethiopië. De regering wilde aan de slag. "Nieuwe gezichten, nieuwe kansen."