Positiekleding van hertoginnen onder vergrootglas

Het zijn de laatste loodjes voor de Britse hertogin Meghan. Volgende maand hoopt ze moeder te worden. Zeker tijdens haar zwangerschap zijn alle ogen gericht op de hertogin: wat draagt ze?

Persmuskieten en bewonderaars van het Britse koningshuis waren in rep en roer toen hertogin Meghan samen met prins Harry op 14 januari een bezoek bracht aan het Engelse Birkenhead. Meghan droeg tijdens dat bezoek een paarse jurk en een felrode mantel. Een combinatie die direct deed denken aan een contrasterend ensemble dat wijlen prinses Diana in 1988 droeg tijdens een bezoek aan Thailand. Ook in 1992, bij een bezoek aan India, koos Diana voor een japon in een rode en paarse kleur. De pers wist het zeker: Meghan gaf hier een overduidelijk signaal en verwees met haar kledingkeuze naar haar schoonmoeder, die de hertogin zelf, tragisch genoeg, nooit gekend heeft.

De positiekleding van Meghan wordt door veel Britten met argusogen bekeken. Net zoals ze destijds de kleding becommentarieerden die schoonzus Catherine droeg tijdens haar drie zwangerschappen. Als Catherine een babyblauwe mantel droeg, draaide de geruchtenmachine alweer overuren: de echtgenote van prins William zou vást een zoon krijgen. Als later bleek dat ze van hetzelfde merk een roze versie droeg, twijfelden de Britten weer. Er werden –ook op grond van de gedragen positiekleding– allerlei weddenschappen gesloten.

Klassieker

De kleding die zwangere koninklijke dames dragen ligt onder een vergrootglas. De verschillen tussen schoonzussen Meghan en Catherine worden breed uitgemeten. De kleding die Catherine tijdens de zwangerschappen van haar drie kinderen droeg, is over het algemeen een stuk klassieker te noemen dan de outfits die Meghan momenteel draagt. Tijdens bezoeken in het land koos de echtgenote van prins William in de meeste gevallen voor een jurk met een op maat gemaakte zwangerschapsmantel.

De combinaties die Meghan draagt, zijn excentrieker en gedurfder te noemen. De hertogin toont haar groeiende buik met trots en haar modernere outfits dragen daaraan bij. Ook legt Meghan tijdens bezoeken vaak in een beschermend gebaar haar handen op haar buik; een expressief gebaar dat bij haar schoonzus in het openbaar praktisch niet werd gesignaleerd.

Nachtblauw

Sinds Meghan als koninklijke verloofde van prins Harry werd voorgesteld, wordt haar kledingstijl vergeleken met die van schoonzus Catherine. Dat Meghan van Amerikaanse afkomst is, zal ongetwijfeld van invloed zijn op haar kledingkeuzes. De stijl van hertogin Catherine kan als puur Engels beschouwd worden en daarmee enigszins klassieker dan de modernere en meer gedurfde uitstraling van Meghan. Dat de echtgenote van prins Harry jarenlange ervaring als actrice heeft, speelt naar alle waarschijnlijkheid mee; de hertogin lijkt terdege te weten hoe ze zich, ook via haar kleding, kan presenteren.

Ook Meghans kleurkeuze is duidelijker, vergeleken met de pastels waar Catherine veelal voor kiest. Meghan draagt regelmatig kleuren zoals nachtblauw, zwart en safaritinten. Daarnaast valt het op dat Meghan maar heel af en toe kiest voor een print op haar kleding, terwijl Catherine geregeld kledingstukken draagt met bijvoorbeeld stippen, strepen of bloemen.

Koopgedrag

De kleding die Meghan en Catherine dragen is extreem populair te noemen. Als de hertoginnen confectiekleding dragen, is die in rap tempo uitverkocht bij de desbetreffende modeketens. Ondanks dat Meghan een frisse wind laat waaien aan het Britse hof, is het tot nog toe schoonzus Catherine die het meest invloed blijkt te hebben op het koopgedrag van de Britten, zo zocht veilingsite eBay uit.

De positiekleding die Catherine droeg tijdens haar zwangerschap van prins Louis maakte van haar de meest gezochte Britse royal op eBay. In november 2017 werd er via de veilingsite meer dan drie keer zo vaak gespeurd naar op maat gemaakte zwangerschapsjassen. In april vorig jaar zochten de Britten massaal naar kleding van ontwerpster Jenny Packham, nadat de pas bevallen Catherine in een van haar creaties op de trappen van de Lindo Wing was verschenen met haar derde kind in haar armen.

Tijdens de bruiloft van Meghan en Harry werd er massaal gezocht naar kleding van Givenchy, het Franse modehuis dat de trouwjurk van Meghan leverde. Terwijl Harry en Meghan het jawoord uitspraken, werd er 55 keer per uur via eBay naar kleding van Givenchy gezocht.

Niet alleen de kleding van de hertoginnen wordt nauwlettend in de gaten gehouden, ook die van de kinderen van Catherine en prins William blijkt zeer populair. En dat zal ongetwijfeld ook gaan gelden voor de zoon of dochter die Meghan en Harry volgende maand verwachten.