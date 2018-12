Pieter van Vollenhoven zoekt „geredde” vrouw

Pieter van Vollenhoven heeft de hulp van zijn volgers op Twitter ingeroepen. De echtgenoot van prinses Margriet wil weten hoe het gaat met de verdwaalde vrouw die hij woensdag heeft geholpen.

„Gisteren heb ik een sportieve jonge fietsster 'gered'die totaal verdwaald was in de bossen bij Apeldoorn en zij kwam uit Arnhem", schrijft Van Vollenhoven. „En de duisternis was zeer nabij. Ik heb haar geholpen, maar ben benieuwd of alles goed is afgelopen."

U weet dat vast wel...denk ik? — Pieter v Vollenhoven (@PietervVol) 13 december 2018

Via Twitter hoopt hij in contact te komen met de vrouw. Het bericht is inmiddels al meer dan 50 keer gedeeld.