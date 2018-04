Pieter van Vollenhoven 79 jaar

Pieter van Vollenhoven is maandag 79 jaar geworden. Viel zijn verjaardag tot 2013 samen met Koninginnedag - lange tijd ook de verjaardag van zijn schoonmoeder Juliana - nu heeft de dag een rustiger karakter.

Dat beaamde de jarige echtgenoot van prinses Margriet ook in een zondag verstuurd bericht op Twitter. „Alle 30 Aprillers maken zich nu gereed voor hun grote feestdag! Geen grote orkesten en luid gezang, geen optochten en extra vlaggen, maar het feest zit in de jarigen zelf! Ja… dat is iets om jaloers op te zijn!!”, aldus de professor.

Een van zijn vier zoons verklapte op Koningsdag in Groningen dat er al vooruit wordt gedacht over de viering volgend jaar van de tachtigste verjaardag. Ook eerdere 'kroonjaren' zijn uitbundig gevierd, terwijl Van Vollenhoven in tussenliggende jaren deelde in de festiviteiten voor eerst zijn schoonmoeder en later ook zijn schoonzus koningin Beatrix.