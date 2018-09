Paola overgebracht naar Brussels ziekenhuis

Koningin Paola is aangekomen in België nadat ze in Venetië werd getroffen door een herseninfarct. De vrouw van koning Albert landde op de luchthaven van Melsbroek en is daarna overgebracht naar het Sint-Lucasziekenhuis in Brussel, meldt Belga.

In het ziekenhuis zal ze verdere medische onderzoeken ondergaan om een diagnose te stellen. Paolo zou al bezoek hebben gehad van haar zoon, koning Filip.

Paola was met haar man koning Albert in Italië om er haar verjaardag te vieren. Volgens het Belgische hof is de koningin buiten levensgevaar.