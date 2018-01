Pannenkoeken bakken met oma Beatrix

Na haar aftreden als koningin in 2013 was één ding duidelijk: prinses Beatrix kon eindelijk meer tijd doorbrengen met haar kleinkinderen. En dat doet ze als trotse oma maar wat graag.

Haar acht kleinkinderen spelen een grote rol in Beatrix’ leven. Dat blijkt onder andere uit de kerstkaart die de prinses elk jaar naar familieleden en goede vrienden stuurt. Al jaren kiest de voormalig vorstin voor een foto waarop ze samen met al haar kleinkinderen staat. Het decor van de foto wisselt: voor Kasteel Drakensteyn, op het vakantieadres in Italië, of bij Kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn.

Het Oude Loo is een geliefde verblijfplaats van prinses Beatrix en ze nodigt haar kleinkinderen er graag uit. Het jachtslot is zelfs speciaal ingericht op de komst van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariana, hun nichtjes Luana, Zaria, Eloise en Leonore en hun neef Claus-Casimir. En zij komen maar wat graag naar ”amma”, zoals zij hun oma noemen; een vermenging van mama en oma.

Muren verven

Prinses Beatrix maakt graag een feestje van de quality time met haar kleinzoon en zeven kleindochters. Als de tieners komen logeren, plant de prinses graag leuke uitstapjes. Kasteel Het Oude Loo ligt in de uitgestrekte Kroondomeinen en prinses Beatrix neemt haar kleinkinderen nogal eens mee voor een rit per rijtuig door de bossen.

Een paar jaar geleden stroopte de beroemdste grootmoeder van Nederland zelfs letterlijk de mouwen op en ging ze met haar kleinkinderen aan de slag in het voormalig chalet van koningin Wilhelmina, schuin voor het jachtslot. Het chalet was jarenlang de favoriete speelplek van de bekende tieners. Omdat de muren wel toe waren aan een fris verflaagje, zette de prinses haar kleinkinderen aan het werk. Een vrolijke foto van het klusteam prijkte in 2012 op de kerstkaart van de voormalige koningin. Na het verffestijn bakte oma Beatrix met haar oudste kleindochters Eloise en Amalia pannenkoeken in het keukentje.

Eén kleinzoon

Prinses Beatrix moest lang op het grootmoederschap wachten. Haar zonen Willem-Alexander, Friso en Constantijn namen de tijd om zich te settelen. Uiteindelijk was het jongste zoon Constantijn die na zijn huwelijk met Laurentien als eerste een kind kreeg; op 8 juni 2002 werd dochter Eloise geboren. Het was de dag waarop koningin Beatrix een nieuwe titel kreeg: die van grootmoeder.

Eloise draagt –net als nichtje Amalia– Beatrix als een van haar doopnamen. De geboorte van de gravin was extra bijzonder, omdat Eloise het enige kleinkind is dat prins Claus heeft meegemaakt; de prins overleed op 6 oktober 2002.

Constantijn kreeg samen met Laurentien nog twee kinderen, Claus-Casimir (2004) en Leonore (2006).

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden ouders van drie dochters: Amalia (2003), Alexia (2005) en Ariane (2007). Prins Friso en prinses Mabel kregen Luana (2005) en Zaria (2006).

Alle kleinkinderen zijn tussen 2002 en 2007 geboren. Soms werd de koningin zelfs meerdere keren per jaar opnieuw oma, zoals in 2005 (Alexia en Luana) en 2006 (Leonore en Zaria). Extra bijzonder was de komst van haar enige kleinzoon (Claus-Casimir) op 21 maart 2004. Claus –zoals hij nu vooral genoemd wordt– werd één dag na het overlijden van prinses Juliana geboren.

Na de geboorten van haar kleinkinderen kwam prinses Beatrix elke keer snel op kraambezoek. Alle kleinkinderen zijn in het Haagse Bronovoziekenhuis geboren, behalve de twee dochters van prins Friso en prinses Mabel. Na hun geboorte vloog grootmoeder Beatrix direct naar Londen, wat nog steeds de woonplaats van prinses Mabel, Luana en Zaria is.

Spontane knuffel

Dat prinses Beatrix graag met haar kinderen en kleinkinderen optrekt, blijkt onder andere tijdens de gezamenlijke vakanties van de koninklijke familie. De oud-vorstin kan tijdens die momenten echt samenzijn met haar familieleden. Dat geldt in het bijzonder voor prinses Mabel en haar kinderen Luana en Zaria. Na de dood van Friso is Beatrix een steun en toeverlaat voor hen geweest.

Prinses Beatrix was vaak aanwezig bij de traditionele fotosessies voorafgaand aan de vakanties van de Oranjes. Ook tijdens die publieke momenten bleek hoe liefdevol de band is die prinses Beatrix heeft met haar kleinkinderen. Jaren geleden trok ze onvermoeibaar sleetjes met uitgelaten peuters voort door de sneeuw en tijdens de laatste gezamenlijke fotosessie in Lech lieten de dochters van koning Willem-Alexander door middel van een spontane knuffel zien hoezeer ze gesteld zijn op hun toegewijde oma.

Prinses Beatrix spreekt in het openbaar nauwelijks over haar kleinkinderen. De prinses houdt haar privéleven graag zo veel mogelijk voor zichzelf. In 2005 kwam haar grootmoederschap echter wel aan de orde in een interview dat ze als koningin gaf voor een documentaire over haar 25-jarig regeringsjubileum. Ze vertelde enigszins ontroerd over haar rol als grootmoeder. „Ik had nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn, het is echt enig. Ik geniet er enorm van en ik probeer er tijd voor te maken. Gelukkig vinden mijn schoondochters het belangrijk dat hun kinderen hun grootmoeder leren kennen en meemaken. Ze gunnen me veel tijd met de kinderen. Echt heel leuk, want ik mag ook weleens oppassen.”

Bijzondere band met kleindochter Amalia

Een grootmoeder mag dan van elk kleinkind evenveel houden, met prinses Amalia heeft prinses Beatrix toch een extra speciale band. De voormalig vorstin van Nederland weet namelijk als geen ander wat het is om een Prinses van Oranje te zijn die later staatshoofd zal worden.

De geboorte van Amalia –en later ook van haar zusjes Alexia en Ariane– deelde prinses Beatrix zelfs paginagroot in de Staatscourant mee met de woorden: „Met vreugde kondig ik u hierbij aan dat mijn zoon Willem-Alexander en mijn schoondochter Máxima gisteren de ouders zijn geworden van een dochter. Ik deel in hun grote geluk en dankbaarheid. Beatrix.”

Prinses Beatrix en kroonprinses Amalia kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ze delen dezelfde interesses, zoals de paardensport, ballet en het creatief bezig zijn. Amalia bezocht in 2011 met haar oma het Europees kampioenschap dressuur in Rotterdam. Als een ‘gewone’ oma regelde Beatrix een glaasje appelsap met zakje snoep voor haar kleindochter en genoot ze van het overduidelijke enthousiasme van Amalia.

Naast de gezamenlijke hobby’s zullen de oud-vorstin en de toekomstige koningin van Nederland het vast ook weleens hebben over zowel het verleden als de toekomst. En daar kan Amalia ongetwijfeld haar voordeel mee doen.

De opvallende tas van prinses Beatrix

Prinses Beatrix mag dan bijna 80 jaar zijn, ze is geen oma die stilzit. De prinses beloofde bij het aftreden als koningin van Nederland altijd betrokken te blijven bij het land en aan die belofte houdt ze zich nog steeds. De voormalig vorstin heeft een minder drukke agenda, maar is regelmatig aanwezig bij officiële gelegenheden. Kunst en cultuur hebben de voorkeur van de prinses. Ook is ze nog wekelijks bij de werkvergadering van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Vanwege haar agenda zal prinses Beatrix naar alle waarschijnlijkheid niet zo vaak bij haar kleinkinderen zijn als een andere oma. Om hen toch zo dicht mogelijk bij zich te hebben, heeft de prinses een bijzonder accessoire. Voorafgaand aan de nieuwjaarsontvangst in het Paleis op de Dam droeg prinses Beatrix deze maand een opvallende tas: één met een grote print van de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De prinses droeg de tas in 2016 ook al eens in het openbaar, bij de uitreiking van de Zilveren Anjers in het Paleis op De Dam. Of de prinses de tas heeft gekregen, is niet bekend. Dat ze hem met trots draagt, is een feit.