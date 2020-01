Paleis vreest groot televisie-interview Harry en Meghan

Het is de Britse koninklijke familie er alles aan gelegen om de crisis rond prins Harry en zijn vrouw Meghan maandag uit te praten. Het paleis vreest namelijk dat de hertog en hertogin van Sussex naar de pers stappen als ze niet krijgen wat ze willen.

ITV-journalist Tom Bradby, bevriend met zowel Harry als zijn broer William, stelt dat Harry een tv-interview overweegt om zijn redenen om een stap terug te doen binnen het koningshuis te verduidelijken. Zo'n interview zou grote schade aan de koninklijke familie kunnen aanrichten, zoals eind vorig jaar ook gebeurde na een tv-optreden van prins Andrew in BBC Newsnight.

Een bron binnen het paleis zegt tegen The Telegraph dat er „zorgen” zijn over zo'n stap van Harry en Meghan. „Dit is wel het laatste wat de royals willen.”

Koningin Elizabeth houdt maandag op haar landgoed Sandringham een familieberaad over de kwestie. Behalve de koningin en Harry zijn ook de prinsen Charles en William aanwezig.