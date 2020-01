Paleis Soestdijk sluit deuren voor publiek

De laatste tickets voor Paleis Soestdijk waren zondag vergeven. Bezoekers grepen hun kans om op de slotdag van de openstelling een kijkje te nemen achter de paleisdeuren. Het verwaarloosde pand waar ooit koningin Juliana en prins Bernhard woonden wacht een nieuwe bestemming.

Nog even een selfie op het beroemde bordes waar de Oranjes altijd stonden te wuiven op 30 april. Nog één keer dwalen door het vertrek van Anna Paulowna en de lege werkkamer van prins Bernhard. Het is voorbij. Niet dat de paleishekken na dit weekend voorgoed dicht blijven. Op Koningsdag, Open Monumentendag of een concert in de paleistuin zwaaien ze weer even open. Maar de tijd dat bezoekers elk weekend door het paleis dwaalden, is na dertien jaar voorbij.

MeyerBergman Erfgoed Groep, sinds 2017 eigenaar, bood die mogelijkheid de afgelopen twee jaar nog. „Voor zover de voorbereidingen van de renovatie dat toelaten, zullen landgoed en paleis ook nog beschikbaar zijn voor besloten evenementen”, belooft de ondernemer voor 2020.

Die wil snel aan de slag met de renovatie. Zo is de verwarming die het pand óf bloedheet óf ijskoud maakt, hard toe aan vernieuwing. Alle 167 kamers worden opgeknapt en klaargemaakt voor de nieuwe bestemming: het paleis wordt een podium voor innovaties van eigen bodem, „de kroonjuwelen van de Nederlandse maak- en kennisindustrie.”

Volgens de planning zou het vernieuwde Soestdijk eind 2023 opengaan. Maar er zit een kink in de kabel doordat de provincie Utrecht geen toestemming gaf om bij het paleis woningen te bouwen. Het eeuwenoude bos eromheen heeft namelijk een cultuurhistorische waarde en is belangrijk voor de biodiversiteit. Dat zorgt voor een gat in de begroting, want de vernieuwing van Soestdijk zou voor een deel worden betaald uit de huizenbouw. Een oplossing is er nog niet.