Paleis Noordeinde niet meer dagen open

Paleis Noordeinde opent dit weekeinde voor het derde achtereenvolgende jaar tijdens de koninklijke zomervakantie op vier achtereenvolgende zaterdagen de deuren voor het publiek. De 10.000 toegangskaarten waren eind juni binnen één dag uitverkocht. Alleen voor de Koninklijke Stallen die vanaf 1 augustus negen keer een middag open gaan, zijn nog royaal kaarten te krijgen.

Ondanks de grote belangstelling voor het kijkje achter de schermen van het koninklijk bedrijf - ook in voorgaande jaren waren de kaarten voor het paleis binnen de kortste keren uitverkocht - wordt niet overwogen de openstelling te verruimen. De beschikbaarheid van Noordeinde, waar het werk ook tijdens de vakantie van koning Willem-Alexander doorgaat, is beperkt en met dagelijks 2500 mensen over de vloer zou de gang van zaken teveel worden verstoord.

Daarnaast is er voor gekozen om de bezoekers tekst en uitleg te geven door het hofpersoneel zelf, van grootmeester tot bloemschikker, en dat kan alleen wanneer de deuren in het weekeinde opengaan. Die persoonlijke toelichting van de naaste medewerkers van het koningspaar maakt de openstelling in vergelijking met andere landen ook uniek.

De route door het paleis verschilt weinig van die van de voorgaande jaren. In de Marotzaal en de Balzaal is respectievelijk gedekt voor de uitblinkerslunch en het diner dat de Jordaanse koning Abdullah eerder dit jaar kreeg aangeboden.

Het precisiewerk dat nodig is voor de tafelschikking, waarvoor in eigen huis gemaakte zogenoemde 'afstandhouders' worden gebruikt, is dit jaar mooi in beeld gebracht. De afstandhouders moeten er voor zorgen dat alle borden precies 70 centimeter uit elkaar staan, een laser komt er aan te pas om alles op tafel precies uit te lijnen.