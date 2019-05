Het Haagse werkpaleis van de koning wordt nog altijd gerenoveerd. Bij paleis Noordeinde zijn werklui donderdag druk in de weer met hoogwerkers.

Koning Willem-Alexander heeft de beschikking beschikking over vijf gebouwen: Huis ten Bosch, De Eikenhorst, het Paleis op de Dam in Amsterdam, jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn en dus ook werkpaleis Noordeinde in Den Haag.