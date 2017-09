Paarden oefenen voor Prinsjesdag

Dat een persoonlijke brief schrijven aan de president van Amerika iets kan opleveren, bewees vrijdag de 11-jarige Frank Giaccio uit Falls Church, Virginia. Frank vroeg president Trump schriftelijk of hij het gazon rond het Witte Huis mocht maaien. En zowaar: de president nodigde hem uit. Vrijdag was het zover en was Frank te zien, lopend achter de grasmaaier, met achter hem aan de president. beeld AFP