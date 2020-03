Ouderenbond hoopt dat koning warme woorden voor ouderen heeft

Ouderenbond ANBO hoopt dat koning Willem-Alexander zich vrijdagavond in zijn toespraak vooral richt op de ouderen die momenteel eenzaam thuis zitten. Veel Nederlandse senioren hebben het zwaar nu zij niet worden bezocht door kinderen en kleinkinderen. Bovendien is voor deze groep het gezondheidsrisico hoger als zij worden besmet met het coronavirus.

"Het zal deze groep enorm helpen als de koning een paar warme woorden of zinnen wijdt aan de situatie van deze ouderen", aldus woordvoerder Bernadet Naber van de ANBO. "We krijgen op ons noodnummer duizenden telefoontjes per dag van ouderen die worstelen met angsten of eenzaamheid door de situatie. Ze zijn erg ongerust. Voor deze mensen is een hoopvol woord van Willem-Alexander heel belangrijk."

De ANBO stimuleert familieleden om via digitale kanalen contact met ouderen te onderhouden, bijvoorbeeld door de skypen of facetimen. Ook het spelletje Wordfeud, dat op afstand met opa of oma kan worden gespeeld, is heel populair onder senioren.

Willem-Alexander is niet de eerste vorst die het volk toespreekt. Onder anderen koning Filip van Belgiƫ, koning Harald van Noorwegen en koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk hebben hun volk eerder deze week al een hart onder de riem gestoken. Ze riepen op tot solidariteit en vriendelijkheid in deze onzekere tijden.