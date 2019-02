Oranjes zijn Lech al zestig jaar trouw

Ongedwongen en met een uitstekend humeur heeft de koninklijke familie maandagmorgen royaal de tijd genomen om aan het begin van de wintersportvakantie te poseren voor de media. Het fotomoment was iets vervroegd om te voorkomen dat er zich in Oberlech te veel toeristen onder de fotografen zouden mengen, hetgeen nog weleens voor irritaties over en weer zorgde.

Het weer was perfect. Vanwege het vroege tijdstip weerkaatste de zon nog niet te veel op de sneeuw en konden de Oranjes de zonnebrillen afhouden. „Er was iets met zonnebrillen...”, grapte koning Willem-Alexander, die met zijn familie in steeds wisselende combinaties poseerde. Prinses Beatrix sputterde even tegen toen hij voorstelde dat ze met haar kleinkinderen op de foto zou gaan. „De aanwezige kleinkinderen”, corrigeerde Willem-Alexander zichzelf ten behoeve van zijn moeder.

Prinses Beatrix was terug van twee jaar weggeweest. In de afgelopen twee jaar liet ze de traditionele fotosessie aan zich voorbijgaan. Steeds tot grote teleurstelling van met name de Oostenrijkse en Duitse media, voor wie zij nog altijd gewoon „Die Königin” is. Ook prins Constantijn en zijn gezin, die eveneens present waren, sloegen een aantal jaren over. Toen zij nog in Brussel woonden, was dat vaak ook noodzakelijk, omdat de Belgische schoolvakantie niet gelijk opliep met die in Nederland.

Bommetje

Alle combinaties werden uitgeprobeerd. De koning ging ook apart op de foto met broer prins Constantijn en diens bijna 15-jarige zoon graaf Claus, en gezamenlijk ‘fotobomden’ ze vervolgens het plaatje dat fotografen wilden maken van alle dames in het gezelschap. De gewaagde sprong van Claus was niet zonder gevaar. „Pas op je kruisbanden”, klonk het bezorgd vanachter de afzetting voor de pers.

Na deze capriolen was het tijd om wat skikunsten te vertonen. In rap tempo werden de klaarstaande ski’s ondergebonden, terwijl prinses Beatrix zich in het nabijgelegen Monenfluh terugtrok. Skiën doet ze nog steeds, maar dat hoeft niet ten overstaan van het vijftig man sterke mediacontingent.

Koninklijke familie poseert geduldig

Traditie

Lech mag zich al zestig jaar verheugen in belangstelling en bezoek van de Nederlandse koninklijke familie. Over de precieze tijd dat de Oranjes in het skioord komen, bestaat enige discussie. Wordt er gerekend vanaf het jaar dat prins Bernhard volgens de overlevering kennismaakte met de familie Moosbrugger van Gasthof Post, of telt het jaar dat er daadwerkelijk werd overnacht? „Ik kan precies zeggen hoeveel jaar we hier zijn geweest, want in 1985 vierden we ons 25-jarig jubileum hier”, zei Willem-Alexander enkele jaren geleden heel stellig.

Directeur Hermann Fercher van het toerismebureau Lech-Zürs weet het niet zeker. „Met de koning hebben we vorig jaar gevierd dat hij hier vijftig jaar komt, vanaf zijn geboorte bijna. Maar zijn moeder en grootouders kwamen daarvoor al hier. We gaan het eens uitzoeken. Volgend jaar kan best het diamanten jubileum zijn.”

Trekpleister

De koning heeft tien jaar geleden uitgelegd waarom hij al zo lang in Lech komt. „Mensen vragen me vaak waarom ik na al die jaren steeds weer terugga naar Lech. Mijn antwoord: waarom zou ik op zoek gaan naar iets slechters”, vertelde hij in een interview. Hij gaf ook aan wat hem zo aantrekt. „Ik geef de voorkeur aan off piste skiën. Er is niets mooiers dan als eerste een afdaling te doen, in maagdelijke sneeuw. Dat is een van de redenen waarom Lech de beste plek in Europa is om te skiën, misschien wel in de hele wereld. Er is altijd iets nieuws, en daar geniet ik echt van.”

Willem-Alexander verklapte bij dezelfde gelegenheid ook buiten het winterseizoen naar de Arlberg te komen. „De beste tijd om in Lech te zijn is eigenlijk de zomer. Dan heeft iedereen veel meer tijd en kunnen vriendschappen zich ontwikkelen. Ik kom hier dan ook elke zomer voor een lang weekeinde”, zei hij.

De bijzondere band met Lech is niet verbroken door het tragische ongeval van prins Friso zeven jaar geleden. De band is eerder versterkt. In de oude rooms-katholieke dorpskerk wordt deze dagen weer stilgestaan bij het ongeluk en het overlijden van Friso een jaar later. Op een zijaltaar staat een lijstje met een foto van de prins, met daarnaast een brandende kaars en een korte tekst met uitleg.