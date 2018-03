Oranjes aan de slag voor NL Doet

De Oranjes steken de komende dagen samen met naar schatting 375.000 andere vrijwilligers de handen uit de mouwen bij een van de 9800 klussen die in het kader van NL Doet zijn aangemeld bij het Oranje Fonds. Maar waar koning, koningin en prinses Beatrix hun inmiddels traditionele bijdrage leveren, blijft tot na afloop van hun deelname geheim. Op die manier kunnen ook zij betrekkelijk ongestoord aan de slag.

Het is dit jaar voor de veertiende keer dat er koninklijk en anderszins vrijwilligerswerk wordt gedaan. Beatrix nam als koningin december 2005 voor het eerste keer deel aan wat toen nog 'Maak een verschil dag' heette, of in het Engels 'Make a Difference Day'. Sindsdien heeft ze op tal van plekken in Nederland haar hulp aangeboden. Vorig jaar was dat in IJsselstein, waar ze meehielp een speeltuin weer gebruiksklaar te maken. Beatrix onderdrukte tijdens het schoonspuiten van de toestellen de verleiding om met de hogedrukspuit ook de media een bad te geven.

Als beschermpaar van het Oranje Fonds zetten ook Willem-Alexander en Máxima zich jaarlijks in. De koningin heeft haar verf- en opruimkunsten al op tal van plaatsen laten zien, terwijl de koning doorgaans wordt ingezet voor het betere timmer- en sjouwwerk. Ook andere leden van de familie dragen hun steentje bij, maar de laatste jaren liefst buiten het zicht van de media. Die worden mondjesmaat en onder strikte geheimhouding slechts voor de activiteiten van koningspaar en prinses Beatrix gewaarschuwd.