Opnieuw scheiding aan Britse hof

In het gezin van de Britse prinses Anne en Tim Laurence staan veranderingen op stapel. Zoon Peter Phillips en zijn vrouw Autumn Kelly gaan scheiden, werd vorige maand bekendgemaakt.

Het nieuws kwam voor menige Brit compleet uit de lucht vallen. Voor de Britse koninklijke familie ligt dat iets anders. De oudste kleinzoon van koningin Elizabeth II kondigde het verdrietige nieuws eind 2019 al aan, zo blijkt uit de verklaring die Peter (42) en Autumn (41) vorige maand hebben verspreid. Het paar is „na enkele maanden van discussie” tot de conclusie gekomen dat een scheiding het beste is voor hen en hun twee kinderen. Ze gaan de voogdij over hun dochters, de 9-jarige Savannah en de 7-jarige Isla, delen.

Wat hun koninklijke familieleden van het nieuws vinden? Die geven geen commentaar, omdat het om een privégelegenheid gaat. In de verklaring van Peter en Autumn wordt wel vermeld dat hun beide families „bedroefd” zijn door het nieuws.

Peter en Autumn hebben zelf ook geen nadere reactie op hun voornemen gegeven. Een vriend van Peter Phillips klapte uit de school door aan de Engelse krant The Sun te vertellen dat Peter „er helemaal kapot van is; hij zag het gewoon niet aankomen. Hij dacht dat hij gelukkig getrouwd was en het perfecte gezin had met twee geweldige dochters. Maar nu is hij helemaal in shock. Autumn is een fantastische echtgenote en moeder en een zeer intelligente vrouw, maar ze vertelde haar vrienden al enige tijd dat er ”issues” waren. Ze is een van de favorieten van de koningin en ik weet zeker dat Hare Majesteit ook zeer van slag zal zijn.”

Telefoonnummer

Peter en Autumn zijn bijna twaalf jaar gehuwd geweest. Ze trouwden op 17 mei 2008 in St. George’s Chapel in Windsor. Peter was de eerste van koningin Elizabeths kleinkinderen die in het huwelijksbootje stapte.

Peter Phillips leerde de Canadese Autumn Kelly in 2003 kennen bij een autosportevenement, de grand prix in Montreal. Hij werkte destijds voor het Britse formule 1-team Williams F1. Vrij vlot daarna verhuisde Autumn naar Engeland, waar ze vier jaar samenwoonde met Peter in Kensington Palace en in een cottage op Gatcombe Park, het landgoed van prinses Anne. Autumn bleef werken als assistent van tv-journalist Michael Parkinson.

In 2007 leerden de Britten Autumn kennen, toen ze zich met Peter verloofde. Uit een interview met het paar werd duidelijk dat Peter vrijwel direct zeker was van zijn zaak. „Ik was meteen weg van haar, maar ik moest heel snel weer weg. Ik weet nog niet hoe het me is gelukt om binnen een halfuur haar telefoonnummer en mailadres los te peuteren. Alleen wel stom dat ik dacht dat ze Megan heette. Ik kon wel door de grond gaan toen ze zei dat het toch echt Autumn was.”

Ook Autumn deelde haar wederwaardigheden. Ze bekende dat ze de zoon van prinses Anne niet herkende in Montreal en dat ze er pas na zes weken achter kwam dat hij een kleinzoon van de Britse koningin Elizabeth was. Ze zag Peter met zijn grootmoeder op de televisie. „Hij stond naast prins William, die zijn 18e verjaardag vierde. Ik kon mijn ogen niet geloven, ik dacht dat Peter gewoon een leuke, knappe Brit was. Toen ik hem voor alle zekerheid googelde, zei mijn moeder: „O, Autumn, wat heb je je nu op je hals gehaald?””

Bruidsmeisje

Voordat het paar in 2008 trouwde, sloot de rooms-katholieke Autumn zich aan bij de Anglicaanse Kerk. Autumn kreeg een hechte band met schoonzusje Zara; de zus van Peter was een van haar bruidsmeisjes. Ook met de andere leden van de koninklijke familie hadden Peter en Autumn een goede band. De twee waren bij elke koninklijke verplichting en konden een stabiele factor binnen de koninklijke familie worden genoemd. Peter en Autumn wonen in Londen en waren in het weekend vaak te vinden op Aston Farm, een cottage op het landgoed van Peters vader, Mark Phillips.

Het laatste openbare koninklijke evenement waar het echtpaar samen aanwezig was, waren de Braemar Highland Games 2019 in Schotland, in september vorig jaar. Daar waren ze samen met koningin Elizabeth en hun oom en tante, Charles en Camilla.

De scheiding van Peter Phillips staat in een bedenkelijke traditie. De Britse koninklijke familie grossierde in het verleden in scheidingen. Moeder Anne is het meest nabije voorbeeld. Zij leerde haar eerste man, Mark Phillips, kennen op een feestje voor paardenliefhebbers in 1968. In 1973 trouwden ze. Samen kreeg het stel twee kinderen: Peter (1977) en Zara (1981). Het huwelijk strandde in 1989. Twee jaar later hertrouwde Anne met haar huidige echtgenoot, Tim Laurence.

Peter en Zara dragen geen koninklijke titels. Prinses Anne koos daar bewust voor, omdat ze haar kinderen een zo normaal mogelijk leven wilde laten leiden. Peter is momenteel vijftiende in de lijn van troonsopvolging.

Schotland

De stiefvader van Peter en Zara, Tim Laurence, vierde zondag zijn 65e verjaardag. De tweede echtgenoot van prinses Anne is een onopvallende persoonlijkheid binnen de koninklijke familie. Toen hij Anne leerde kennen, was hij adjudant van koningin Elizabeth en in die hoedanigheid verbleef hij vaak en dicht bij de koninklijke familie. In 1989 lekte het nieuws uit dat hij een relatie had met de prinses. Op 12 december 1992 trouwden de twee in Schotland, in de Cathrie Kirk op het koninklijke landgoed Balmoral. De Kerk van Schotland had, anders dan de Kerk van Engeland, geen verbod op het sluiten van een tweede huwelijk van mensen van wie de ex-partner nog in leven is.

Voor koningin Elizabeth was het tweede huwelijk van Anne het enige lichtpuntje in een jaar dat ze in een toespraak ter gelegenheid van haar veertigste regeringsjubileum als „rampjaar” betitelde. De dieptepunten volgden elkaar op: een deel van Elizabeths geliefde Windsor Castle was uitgebrand, Charles en Diana hadden aangekondigd uit elkaar te zullen gaan en Anne was eerder in het jaar al gescheiden. Ook zoon Andrews huwelijk met Sarah Ferguson zou niet lang meer stand houden.

Tim Laurence is viceadmiraal. Hij woont met prinses Anne in St. James’s Palace. In 2011 werd Laurence door koningin Elizabeth benoemd tot Knight Commander of the Royal Victorian Order. Sindsdien draagt hij de persoonlijke titel Sir.

Beatrice

Behalve verdriet is er ook vreugde in de Britse koninklijke familie. Enkele dagen voor het nieuws van de scheiding deelde Buckingham Palace mee dat het huwelijk van prinses Beatrice, dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, op 29 mei zal plaatsvinden. Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi zullen trouwen in de Chapel Royal van St. James’s Palace in Londen. Na afloop van de trouwceremonie organiseert koningin Elizabeth een besloten receptie voor haar kleindochter. Deze wordt gehouden in de tuinen van Buckingham Palace. De bruiloft wordt flink overschaduwd door de omstandigheden rond prins Andrew. Vanwege de commotie over de vriendschap tussen zakenman Jeffrey Epstein en haar vader heeft Beatrice haar huwelijk al voor de tweede keer moeten uitstellen. Beatrice en Edoardo zouden eerst begin mei in het huwelijksbootje stappen, maar dat lukte niet. Vervolgens werd er een ceremonie gepland in de Guards Chapel, maar ook die werd geannuleerd nadat prins Andrew zijn koninklijke taken had neergelegd.

Zenders BBC en ITV hebben laten weten het huwelijk niet live te zullen uitzenden. Een pijnlijk besluit voor prinses Beatrice, omdat de bruiloft van haar zusje Eugenie in 2018 wel live te volgen was bij ITV.