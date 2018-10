Ook zonder Duits zaken doen in Duitsland

Nederlandse bedrijven willen de handelscontacten met Duitsland uitbreiden en verstevigen. In het kielzog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is daarom ook een flinke handelsdelegatie meegereisd naar de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland, waar het koningspaar drie dagen op bezoek is. "Het koningspaar opent deuren", aldus minister-president Tobias Hans van Saarland eerder deze week.

Anders dan de koning beheersen veel ondernemers de Duitse taal niet voldoende om er mee uit de voeten te kunnen. Engels is daarom steeds vaker de voertaal bij gesprekken. Dat wist ook minister Sigrid Kaag (Buitenlandse handel) die de handelsmissie leidt, en tegelijkertijd ook het koningspaar vergezeld.

Bij een handelsdiner woensdagavond in de oude Romeinse stad Trier, schakelde ze na een korte inleiding in het Duits over op Engels. De Duitsers hebben de laatste jaren een inhaalslag gemaakt wat betreft hun kennis van die taal, terwijl de Nederlanders hun kennis van het Duits hebben verwaarloosd.

Eerder op de dag gaf ook Kaag's Rijnlandse collega Volker Wissing zijn inleiding bij een rondetafelgesprek in het Engels. Voor koningin Máxima is het wel handig. In voorgaande jaren werd ze bij de werkbezoeken aan de Duitse deelstaten steeds vergezeld door een tolk. Die was in Rijnland-Palts niet nodig.

Kaag hield een pleidooi voor samenwerking, bundelen van krachten en innovatie. Alleen op die manier kunnen de uitdagingen waar de wereld voor staat worden aangepakt. "Onze kracht en onze opdracht ligt in het investeren in de toekomst. En de toekomst ligt in innovatie", aldus de bewindsvrouw.

"Duitsland en Nederland blinken uit in samenwerking en coördinatie. Tussen kennisinstellingen, universiteiten, bedrijven en regeringen", zei Kaag, die het speelterrein wil uitbreiden. Naar digitalisering en gezond ouder worden bijvoorbeeld, de speerpunten van de handelsmissie naar de twee deelstaten.