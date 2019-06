Onverstoorbaar programmeren met koning naast je

Voor kinderen is een prominente rol weggelegd op de eerste dag van het staatsbezoek aan Ierland. En natuurlijk bleef brexit niet onbesproken in Dublin.

Zachtjes drupt de regen op het strak gemaaide gazon van het presidentieel paleis in Dublin. Een grijze wolkenlucht, dat zijn de Ieren wel gewend. Een man in groen uniform spant nog even een lijntje langs de zwartgelakte schoenen van de militairen die de erewacht vormen. Staat iedereen recht? Op één lijn?

Iets na 11 uur rijdt de donkere Mercedes met oranje standaard voor de deur. Nog voor de deuren opengaan, haasten zich twee militairen met paraplu’s naar de portieren. De volksliederen klinken, onderbroken door 21 saluutschoten. En de koning inspecteert de erewacht.

Staatsbezoek

Kledingcode blauw

„Het lijkt wel vuurwerk”, lacht de vrouw van de president Michael D. Higgins als het gezelschap even later poseert in de ambtswoning. In de hal wachten Nederlandse en Ierse basisschoolleerlingen met vlaggetjes het koningspaar op – volgens traditie van het gastland zijn schoolklassen van de partij bij officiële plechtheden. De Ierse kinderen in uniform: groene broek en trui, waar een stropdasje boven uitsteekt. De Nederlanders hebben als kledingcode ”blauw”. Opgevrolijkt met oranjegekleurde strikjes en speldjes in het haar.

Deze keer kreeg ook de Nederlandse taal- en cultuurschool in Dublin een uitnodiging. Kinderen van immigranten of mensen die tijdelijk in Ierland wonen, volgen bij De Madelief op zaterdag Nederlandse les. De gezichten van de zestien leerlingen –uit groep vier tot en met acht– stralen. Allemaal krijgen ze een hand. „Willem-Alexander zei „goedemiddag” tegen mij”, vertelt Sophia van der Linden (9) uit groep 5 trots. De jufs hebben de kinderen goed geïnstrueerd. „We mochten niet kwebbelen als de koning kwam”, weet Sophia.

De kinderen kijken toe hoe het koningspaar even later een boom plant in de tuin. Nou ja, plant. De boom staat al rechtop in de grond. Willem-Alexander en Máxima mogen er de laatste schepjes grond over gooien. Vieze vingers krijgen ze er niet van.

Na een kranslegging en een ontmoeting met de voorzitters van het Hogerhuis en het Lagerhuis, neemt het paar uitgebreid de tijd voor een bezoek aan Dogpatch Labs. Een club die 100 startups uit de techwereld wil helpen groeien en koppelen aan grote bedrijven. De koning en koningin schuiven aan bij kinderen die vol trots hun zelf geprogrammeerde applicaties laten zien. Zo heeft de 9-jarige Alba –blauwe strik in het haar, bloemetjesjurk– zelf een applicatie voor een quiz gemaakt.

Het koningspaar stelt de ene na de andere vraag. Maar dat komt niet voor iedereen gelegen. Een jongetje naast wie Willem-Alexander gaat zitten, blijft onverstoorbaar doorwerken. Aan het hoge bezoek én de flitsende camera’s voor zijn neus lijkt hij zich niet te storen.

Bij de uit Nederland afkomstige Menno Axt (24) vindt hij meer gehoor. „De koning en koningin waren heel geïnteresseerd. Vooral waarom ik als jonge man in Ierland ben gaan wonen”, vertelt de werknemer van Dogpatch Labs na afloop. „Ik geloof in samenwerking, dat we kennis van Nederland naar Ierland brengen en andersom”, verklaart hij zijn keuze. Axt hoopt dat de aandacht die het koninklijk bezoek met zich meebrengt zorgt voor meer zakelijke contacten in Nederland.

Ook Willem-Alexander spreekt ’s avonds de hoop uit op meer samenwerking. „Sterker dan ooit zijn wij op elkaar aangewezen, nu ons beider buurland heeft besloten de Europese Unie te verlaten”, zegt hij in zijn speech bij het staatsbanket. Ierland en Nederland betreuren en respecteren de brexit volgens hem.

Door de keuze van de Britten moeten beide landen samen „veiligstellen wat ons dierbaar is”, stelt de koning. Hij refereert aan de lange weg naar onafhankelijkheid in Ierland. „De spoken uit het verleden mogen niet terugkeren. Niemand wil hekken aan de grens.” Dat is duidelijke taal richting de brexiteers in het Verenigd Koninkrijk.

Koningspaar in gesprek met kinderen in Dublin die door hen ontworpen computerprogramma’s laten zien. #staatsbezoek pic.twitter.com/KKRfQ7ke7V — Anne Vader (@Anne_Vader) 12 juni 2019

In vrede naar Cork

De koning garandeert dat Ierland zich mag verzekeren van Nederland als bondgenoot. Nee, dat is niet altijd zo geweest. „In het verleden –meer dan drie eeuwen geleden– hebben wij lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Een telg uit mijn familie was daarvan de oorzaak”, zegt de koning. Een knipoog naar zijn verre voorganger, stadhouder Willem III, die op de Ierse troon kwam en zijn schoonvader het land uit joeg. Vrijdag staat een bezoek gepland aan een fort dat de havenstad Cork ooit moest verdedigen tegen een inval van de stadhouder-koning. „Dit keer komen wij in vrede!” belooft Willem-Alexander. „Laten we hopen dat het Huis van Oranje nu op minder weerstand zal stuiten.”