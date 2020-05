Onrust aan het Britse hof

Het blijft onrustig aan het Britse koninklijke hof. Positief nieuws wordt afgewisseld door bedenkelijke ontwikkelingen rond met name prins Andrew.

De meeste publieke verplichtingen voor koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen zijn uit de agenda’s verwijderd. Vanwege het coronavirus proberen leden van koninklijke families vooral digitaal zichtbaar te zijn, om zo hun steun aan hun onderdanen te betuigen.

Zo ook prinses Catherine, de vrouw van de Britse prins William. Ruim een week geleden ging ze virtueel op kraambezoek bij een aantal kersverse ouders en hun pasgeboren baby’s. Dat deed de hertogin van Cambridge voor het Kingston Hospital in Londen, waar ze afgelopen november al een werkbezoek aflegde. Vorige week werd er in Groot-Brittannië voorlichting gegeven over de mentale gezondheid van moeders. Een thema dat Catherine aan het hart gaat. Ze sprak met verloskundigen en andere experts. Via Twitter werd het filmpje gedeeld dat de echtgenote van prins William ook op virtueel kraambezoek ging om de nieuwe moeder een hart onder de riem te steken.

Moederschap

Catherine, moeder van drie kinderen, sprak in februari voor het eerst openhartig over het moederschap. Dat deed ze via de podcast Happy Mum, Happy Baby van Giovanna Fletcher, een kanaal dat de hertogin nog niet eerder gebruikte. Ze vertelde onder meer over haar jeugd en over de bevallingen van haar kinderen George, Charlotte en Louis. Ook zei ze dat ze schuldgevoelens ervaart wanneer ze aan het werk gaat en ze niet bij haar kinderen kan zijn.

Catherine koos bewust voor het platform om haar persoonlijke ervaringen te delen, omdat ze het gesprek over thema’s zoals het moederschap wil bevorderen. Volgens schrijfster Fletcher zorgt het hebben van kinderen voor „gevoelens van schuld en twijfels, maar hoe meer we erover praten, hoe minder alleen we ons voelen.”

Biografie

Terwijl de impact van het coronavirus ook het nieuws vanuit koninklijke huizen lijkt te temperen, blijkt dat niet van toepassing op het Britse vorstenhuis. De geruchtenstroom rond prins Harry en Meghan droogt vooralsnog niet op. Zo werd vorige week duidelijk dat de twee hebben meegewerkt aan een biografie. Volgens de Amerikaanse krant The New York Post vertellen Harry en zijn echtgenote in het nieuwe boek door middel van interviews alles over hun ingrijpende stap terug binnen het koningshuis.

De interviews gaven de twee kort voordat ze Groot-Brittannië verlieten en besloten om naar Los Angeles te verhuizen. De biografie moet de vele geruchten rond Harry en Meghan ontkrachten. Het boek krijgt de titel ”Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” en komt in augustus uit. Auteurs zijn de royaltyverslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand.

De bewuste biografie gaat onder andere in op de wijze waarop de Britse pers omgaat met Harry en Meghan. Een actueel thema: Harry en zijn vrouw zijn momenteel verwikkeld in een hevige juridische strijd tegen de Daily Mail en The Mail on Sunday over de publicatie in 2019 van vijf artikelen over een brief van Meghan aan haar vader, Thomas Markle. De twee tabloids werden aangeklaagd omdat ze volgens Meghan haar brief tegen de regels in en buiten haar weten om publiceerden. Ook zijn delen van haar schrijven volgens Meghan expres bewerkt.

Nog voordat de rechtszaak tegen de Britse tabloids van start ging, moest Meghan al een fikse teleurstelling incasseren. Associated Newspapers, de eigenaar van de tabloids, stelde onder andere dat Meghans beweringen dat de kranten „oneerlijk” zouden hebben gehandeld en „ongepast gedrag vertoonden” onjuist zijn en vroeg de rechter die klachten achterwege te laten. De rechter nam dat over en oordeelde twee weken geleden dat Meghan drie aspecten van haar aanklacht moet laten vallen, omdat hij deze als niet gegrond verklaarde.

Het weerhoudt Meghan er echter niet van de zaak door te zetten. Het past in de opstelling die zij en Harry vorige maand kenbaar maakten: de twee lieten weten geen contact meer te willen met vier Britse tabloids: The Sun, Daily Mail, Daily Express en Daily Mirror. Volgens een woordvoerder van Harry en Meghan gaat het niet om het „vermijden van kritiek. (…) De media hebben elk recht om verslag te doen en mogen een mening hebben over de hertog en hertogin van Sussex, of dat nou goed of slecht is. Maar die mening kan niet gebaseerd zijn op een leugen.” De vier kranten krijgen niet langer updates en foto’s toegestuurd door de persafdeling van het paar en ze kunnen ook geweigerd worden bij persbijeenkomsten die Harry en Meghan beleggen.

Sinds hun vertrek uit het Britse vorstenhuis is het er voor hen nog niet bepaald rustiger op geworden. Hoe Harry en Meghan de verwikkelingen met de pers ervaren, zal ongetwijfeld aan bod komen in de biografie. Die ongetwijfeld ook weer uitvoerig besproken zal worden in de Britse media.

Advocaten

Niet alleen Harry en Meghan liggen onder vuur in de Britse pers. Ook prins Andrew blijft een veelbesproken koninklijke figuur. De 60-jarige prins krijgt al maanden verzoeken van advocaten om vragen te beantwoorden over zijn banden met Jeffrey Epstein, maar hij blijft weigeren. Het gaat om advocaten van een paar van de vermeende slachtoffers van Epstein. De Amerikaanse miljardair en veroordeelde zeden- delinquent pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel in afwachting van een nieuwe strafzaak wegens seksueel misbruik.

Volgens een ingewijde heeft Andrews weigering te maken met de werkwijze van de Amerikaanse advocaten; zij zouden de prins alleen maar benaderen om publiciteit te creëren voor hun zaken en niet omdat Andrews hulp per se noodzakelijk is. Volgens de bron kunnen de „advocatenkantoren zich beter concentreren op het onderzoek van het ministerie van Justitie en harder werken voor gerechtigheid voor de slachtoffers van Epstein.” Ook stelt de ingewijde dat de advocaten de zaak als „een spelletje” behandelen door prins Andrew steeds te blijven benaderen. „Dat geeft de cliënten het idee dat er progressie is gemaakt in de zaak, maar brengt ze in werkelijkheid niet dichter bij gerechtigheid. De Amerikaanse advocatenfirma’s komen al meer dan een decennium weg met deze tactiek. Dus het is tijd ze daarop aan te spreken.”

Andrew krijgt al jaren kritiek op zijn banden met Epstein. In een gesprek met de BBC sprak hij vorig jaar over de vriendschap. Het interview zorgde voor veel ophef. Zo zou de prins te weinig empathie hebben getoond voor de vermeende slachtoffers van de zakenman. Andrew legde naar aanleiding van alle commotie zijn koninklijke taken neer.