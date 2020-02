Nieuwe foto's koningspaar, Margriet en Pieter van Vollenhoven

Er zijn nieuwe foto's van koning Willem-Alexander en koningin Máxima gemaakt. Het zijn hun eerste officiële portretfoto's van dit jaar.

Ook van prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven verschenen nieuwe portretten. De foto's zijn in januari gemaakt in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De Rijksvoorlichtingsdienst deelde deze op de website en social media.

Op social media wordt verbaasd gereageerd op de afwezigheid van prinses Beatrix. Het is niet bekend waarom zij niet op de foto staat.