Nieuwe foto’s koning Willem-Alexander en gezin

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft donderdag nieuwe foto’s vrijgegeven van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters. De portretten zijn in maart gemaakt door fotograaf Erwin Olaf in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Er is een serie portretten van de koning en de koningin in officiële kleding, zowel solo als samen. Willem-Alexander is getooid met het Ridder-Grootkruis Militaire Willemsorde, Máxima draagt het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Daarnaast zijn er informelere foto’s van het koninklijk gezin met de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.