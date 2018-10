Nederlandse driekleur op z’n kop bij bezoek koning aan Trier

Koning Willem-Alexander is er ook op de tweede dag van zijn werkbezoek aan Duitsland in geslaagd een beeld neer te zetten van een joviale, spontane, goed benaderbare koning. Eén minpuntje bij het bezoek: de Nederlandse driekleur hangt ondersteboven.

Losjes in de omgang, zoals Nederlanders in Duitsland ook bekend staan. En juist het tegenovergestelde van de meer gereserveerde Duitsers zelf. Media en publiek raakten er ook donderdag niet over uitgepraat. Honderden mensen waren ’s ochtends in Trier en ’s middags in Saarbrücken op de been om Willem-Alexander met eigen ogen te zien.

De koning, en in zijn kielzog koningin Máxima, genoot zichtbaar van het contact met het publiek, dat over een handdruk van Willem-Alexander zo mogelijk nog enthousiaster leek dan mensen in Nederland. Op sociale media lieten mensen vooraf al weten speciaal naar de Staatskanzlei en het Stadtschloss in Saarbrücken te gaan om het koningspaar de hand te schudden.

Een enkeling dacht daarbij extra slim te zijn door een babyfoto van Willem-Alexander en zijn ouders mee te nemen, in de hoop dat hij daarop af zou stappen. Máxima maakte haar man erop attent, maar meer dan een zwaai kregen deze slimmeriken niet.

Dom

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begonnen de dag in Trier, bij de Porta Nigra. De stadspoort stamt uit de Romeinse tijd en is hét herkenningsteken van Trier. De dienstdoende ambtenaar verzuimde helaas om even op te zoeken hoe de Nederlandse vlag er ook alweer uitziet. De driekleur hing op z’n kop.

Het koninklijk paar bezocht vervolgens de Dom Sint Pieter en de naastgelegen Onze-Lieve-Vrouwekerk. De drie monumenten staan op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Maar het was niet alleen bij koningshuisfans en nieuwsgierigen dat de koning de juiste snaar wist te raken. Hij kreeg de lachers op zijn hand tijdens zijn toespraak bij de door minister-president Tobias Hans van Saarland aangeboden lunch in het stadspaleis – ooit gebouwd door verre verwanten van de familietak Nassau-Saarbrücken.

De koning herinnerde aan de tijd dat Saarland nog een meer zelfstandige status had. Hij veronderstelde –en afgemeten naar de reacties, terecht – dat er op het sportieve vlak misschien nog wel een beetje heimwee was naar die tijd „toen Saarland nog een andere positie had in het internationale veld.”

Frontlinie

De koning sprak ook over de bewogen geschiedenis van dit bijzondere hoekje van Duitsland, dat niet alleen vanwege zijn strategische ligging als kruispunt in Europa zeer gewild was, maar ook vanwege zijn rijkdom aan steenkool.

„Meermalen bevond het Saargebied zich in de frontlinie van conflicten. Op vreedzame wijze is het gelukt om oplossingen te vinden die voor iedereen bevredigend zijn. Saarland symboliseert als het ware de noodzaak tot samenwerking in Europa.”

De tijd van kolen en staal is echter voorbij. „Verreweg de meeste ovens zijn gedoofd en de mijnen zijn gesloten. Staal en steenkolen staan niet langer centraal. Maar Saarland vindt zichzelf opnieuw uit. Het zijn niet langer machtige machines die nieuwe groei genereren, maar digitale data. ”Vom Rohstahl bis Robotor”, dat is in vier woorden de economische geschiedenis van Saarland”, zei de koning.

Bij het bezoek aan de kleine deelstaat is vrijdag, naast een blik op het genoemde industriële erfgoed van de Völkslinger Hütte, veel tijd ingeruimd voor veilige, digitale industrie, digitale gezondheidszorg (e-health) en ouderenzorg. Op die gebieden kan Nederland goed met Saarland samenwerken.

„De digitale economie heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen. Het werk verandert. Het onderwijs verandert. De zorg verandert. Het hele sociale leven verandert. Het is essentieel dat we alle implicaties bestuderen en onze bevindingen met elkaar delen”, meende Willem-Alexander, die vrijdag in het universiteitsziekenhuis in Homburg in gesprek gaat over hoe ICT de mens kan helpen om langer gezond te blijven.

Nog vier te gaan

Dat is direct het laatste onderdeel van het werkbezoek dat woensdag begon in Mainz, in Rijnland-Palts. Koning Willem-Alexander, die ook in Saarland benadrukte álle zestien deelstaten te willen bezoeken, heeft er nu nog vier te gaan: Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn.