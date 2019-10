Nederland helpt India in gevecht met het water

Het staatsbezoek aan India is achter de rug. Volgende week zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima overigens ook in Azië: ze reizen naar Japan om er de officiële troonsbestijging van keizer Naruhito bij te wonen.

Ondanks de warmte werd op drie plaatsen in India een boordevol programma afgewerkt: in hoofdstad New Delhi, metropool Mumbai en het zuidelijke Kochi (Cochin). In die laatste plaats –ooit hoofdstad van een koninkrijk– kregen de sporen van het Nederlandse handelsverleden aandacht.

Kerala

Zo’n staatsbezoek is „een ongelofelijke logistieke operatie”, zei de koning woensdagavond in Mumbai, toen hij Nederlanders ontving die in India wonen en werken. „In 2007 waren we hier met mijn moeder.” In de volgende twaalf jaar is India „zeer veranderd”, constateerde de vorst. In de woorden van de ambassadeur: „India groei, verduurzaamt, de armoede neemt af.”

Krottenwijken

Al is die armoede er nog veel, volgens de koning. Die armoede is ook overal te zien. Een rit langs de kust van Mumbai naar het vliegveld gaat langs krottenwijk na krottenwijk, een zee van bouwsels waarin de armsten van het land een ogenschijnlijk uitzichtloos bestaan leiden.

De wegen zijn goed berijdbaar, maar de bermen doen dienst als vuilnisbelt en op trottoirs liggen daklozen te slapen. De stroom auto’s lijkt nooit op te houden, maar ertussendoor lopen armoedig geklede mannen die hun zwaarbeladen bakfiets moeizaam een helling op duwen. De economische groei is groot, maar komt niet iedereen ten goede.

Watersnood

Rampspoed kan wankele welvaart ook zomaar wegvagen. Zoals de hevige overstromingen die vorig jaar in de zuidwestelijke staat Kerala het waterrijke gebied rond de stad Alleppey troffen.

Daar besluit het koningspaar het vijfdaagse bezoek, met een thema dat Nederlanders sterk aanspreekt: polders onder zeeniveau die er al eeuwenlang liggen en door de zee worden bedreigd. Ze worden bij Alleppey vooral voor het verbouwen van rijst gebruikt. De watervloed van vorig jaar kostte 433 mensen het leven, terwijl 1,4 miljoen Indiërs ontheemd raakten. Al eerder tastte vervuiling van de waterwegen de kokosmattenindustrie aan.

Nederlandse waterexperts schreven dan ook mee aan een rapport over maatregelen die de situatie moeten verbeteren en herhaling van de overstromingen moeten voorkomen. De komende tijd willen Nederland en India hierin verder gaan samenwerken. Koning Willem-Alexander en zijn vrouw hoorden erover toen ze vrijdagmorgen op een houseboat door de delta bij Alleppey voeren.

Baard blijft tot...

Samenwerking, het uitbouwen van de relatie tussen beide landen, het was een centraal thema tijdens het koninklijk bezoek. In de periode 2000-2017 behoorde India tot de top vijf van landen die in Nederland investeerden, terwijl Nederland in India in die top vijf stond.

Een gesprek met de media die de achterliggende week meereisden, vormt vrijdagmiddag het slot van het staatsbezoek. Daar klinken zorgvuldig afgewogen antwoorden, want een koning mag geen politieke uitspraken doen en zal ook zeker niet meer zeggen dan hij kwijt wil.

Over Insiya Hemani, die in september 2016 in Amsterdam werd ontvoerd en nu bij haar vader in India verblijft: „Het is hartverscheurend voor een moeder die al zo lang haar dochter moet missen. Ik hoop dat ze binnenkort het contact met haar moeder terug kan krijgen, zoals de rechter in India nu ook bevolen heeft.” Koningin Máxima: „Als moeder zou ik niet weten hoe je dit drie jaar lang kan volhouden.”

Koning over zijn baard

Over de acties van de Nederlandse boeren zegt de koning: „Het stikstofprobleem is niet een probleem voor de agrariërs, maar een probleem voor heel Nederland. Dat moeten we echt samen oplossen.”

En, o ja, de baard. Die is „nogal kriebelig.” En hoe lang hij blijft? „Tot hij eraf is.”