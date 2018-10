Meghan vindt zwangerschap net een jetlag

Meghan vindt de zwangerschapsverschijnselen veel weg hebben van een jetlag. Dat zei de hertogin van Sussex op het wereldberoemde Bondi Beach in Australië. Meghan liep met haar man prins Harry blootvoets over het strand waar ze sprak met de 35-jarige Charlotte Waverley over haar zwangerschap.

“Meghan vertelde mij dat ze vanmorgen om 04.30 uur yoga in haar kamer aan het doen was omdat ze niet kon slapen”, vertelde Charlotte, die ook in verwachting is, aan Sky News.

Van de strandwachten kreeg het paar een mini-lifeguard uniform voor hun eerste baby. Meghan is komend voorjaar uitgerekend.

Na hun reis door Australië brengen Harry en Meghan nog een bezoek aan Nieuw-Zeeland, Tonga en Fiji.