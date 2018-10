Meghan vergeet prijskaartje bij aankomst Tonga

Sinds ze aan de zijde van prins Harry verscheen wordt Meghan geroemd om haar stijl. Donderdag maakte de hertogin van Sussex toch een klein foutje. Ze vergat het prijskaartje van haar jurk te knippen, waardoor er op de luchthaven van Tonga een wit kaartje bij haar benen bungelde.

Het foutje van de 37-jarige hertogin, die voor haar aankomst op Tonga koos voor een felrode jurk van Self-Portrait, werd al snel opgemerkt. Volgens verslaggevers kostte de robe 345 pond (390 euro).

Harry en Meghan werden op de luchthaven opgewacht door prinses Latufuipeka Angelika Tuku’aho. Zij begeleidde de hertog en hertogin naar haar ouders, koning Tupou VI en koningin Nanasipau'u voor een privé-audiëntie. Donderdagavond woonden Harry en Meghan een officiële receptie en diner bij.

Voordat het paar naar Tonga vloog, onthulden ze op Fiji nog een standbeeld voor de Brits-Fijische militair Talaiasi Labalaba die in 1972 sneuvelde. Voor die gelegenheid trok Meghan een groene jurk aan. Voor het diner met de koning en koningin van Tonga kleedde de hertogin zich weer om. Haar derde outfit in nog geen vijf uur tijd was een lange, witte satijnen jurk van Theia. Meghan droeg wederom juwelen van prinses Diana, dit keer koos ze voor de aquamarijne ring die ze ook droeg op haar trouwdag.